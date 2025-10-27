Cómodo triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe, el peronismo quedó segundo y Provincias Unidas tercero

El oficialismo nacional se impuso con el 40,6% de los votos en la provincia y logra sumar cuatro bancas de diputados. Fuerza Patria estaba segundo con el 28,7% y mantiene sus tres escaños. El frente de Pullaro se quedó con dos diputados.

La ola violeta volvió a hacerse sentir en Santa Fe. En una jornada sin sobresaltos, se desarrollaron las elecciones legislativas 2025 con un resultado que sorprendió a muchos. La Libertad Avanza se quedó con la mayor cantidad de votos y fue secundado por el peronismo. En tanto Provincias Unidas, logró dos bancas.

El partido del presidente Javier Milei se quedó con cuatro bancas al obtener el 40% de los votos, amplio ganador de las elecciones santafesinas. Por su parte, el PJ representado por Fuerza Patria logró alrededor del 28%, sumando tres bancas. En tanto, Provincias Unidas llegaba a 18% de las marcas en el territorio santafesino, obteniendo dos bancas.

Aunque en la previa las tres fuerzas hablaban de un escenario de tercios, el caudal libertario terminó siendo decisivo. El voto a favor del oficialismo nacional fue contundente, ganó en 16 de los 19 Departamentos de la provincia.

El peronismo, en tanto, quedó por debajo de su piso histórico en la provincia y solo ganó en los Departamentos de Vera y Garay.

Por su parte, el espacio de Pullaro padeció lo que suele ocurrirles a las terceras fuerzas en las elecciones nacionales: la grieta volvió a arrastrar a los votantes hacia los extremos y dejó poco margen para las propuestas intermedias. El oficialismo provincial solo fue el más votado en el Departamento San Javier.

Los nuevos diputados nacionales por Santa Fe

- La Libertad Avanza: Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera

- PJ: Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandra Borgata

- Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Pablo Farías

“La Libertad Avanza está más viva que nunca”, dijo Pellegrini

Agustín Pellegrini es otro de los grandes ganadores de la elección de este domingo. En su primera participación como candidato de La Libertad Avanza, sacó más del 40 por ciento de los votos en Santa Fe como cabeza de lista y será uno de los cuatro nuevos diputados nacionales libertarios por este territorio. “Santa Fe dijo que la Libertad Avanza está más viva que nunca”, resaltó junto a Romina Diez y el resto de los integrantes de la lista.

“Le quiero agradecer a todo el equipo, desde el primer militante al último fiscal”, comenzó diciendo Pellegrini, luego de seguir atentamente por las pantallas del búnker rosarino el triunfal discurso del Presidente Javier Milei en Buenos Aires.

Luego le agradeció a “la que se puso la campaña al hombro, la que defendió este proyecto desde el primer momento: a la mejor diputada, Romina Diez”. “Y a todos los santafesinos que hoy nos acompañaron para volver a pintar de violeta la provincia de Santa Fe”, remarcó.