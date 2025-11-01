Los paranaenses escoltaron a Canapino en la clasificación del TC en Paraná

Este sábado comenzó la actividad deportiva correspondiente a la 13ª fecha del Turismo Carretera, tercera de la Copa de Oro. En el autódromo Ciudad de Paraná, los pilotos de la máxima categoría regida por la Asociación de Corredores del Turismo Carretera participaron primero de los dos entrenamientos y luego de la Clasificación.

En el primer entrenamiento marcó tendencia Nicolás Trosset, que obtuvo un tiempo de un minuto, 24 segundos y 969 milésimas. Detrás quedaron Agustín Canapino y Mauricio Lambiris a 43 y 92 milésimas, respectivamente. Los entrerrianos Mariano Werner, Agustín Martínez y Nicolás Bonelli fueron cuarto, 14° y 39°, respectivamente.

En el segundo entrenamiento el líder fue Lambiris, que tras 12 giros marcó un tiempo de un minuto, 24 segundos y 387 milésimas. Detrás quedaron Canapino y Julián Santero. Esta vez los entrerrianos terminaron algo más retrasados: Martínez fue 13°, Bonelli acabó 21° y Werner terminó 28°.

Ya por la tarde llegó el momento de la verdad. La clasificación se dividió en grupos y cuando llegó el turno de salir a pista para Canapino todo terminó. El piloto de Chevrolet marcó un tiempo de un minuto, 24 segundos y 167 milésimas para quedarse con la pole en el autódromo paranaense.

Fue escoltado por los locales, porque Agustín Martínez y Mariano Werner fueron segundo y tercero a 44 y 182 milésimas, respectivamente. El uruguayense Nicolás Bonelli, por su parte, finalizó 23°.

La actividad continuará este domingo por la mañana. A las 10.10 será la primera serie, con Canapino y Matías Rossi partiendo adelante; a las 10.35 partirá la segunda batería con Martínez y Marcos Landa; y la tercera, con Werner a la cabeza y Julián Santero por detrás iniciará a las 11. La final, ya con el ordenamiento definido, se producirá a las 13.30.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 13 (en Paraná)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 1’24”167/1000.

2°) Agustín Martínez (Ford): a 44/1000.

3°) Mariano Werner (Ford): a 182/1000.

4°) Matías Rossi (Toyota): a 444/1000.

5°) Marcos Landa (Chevrolet): a 478/1000.

---

23°) Nicolás Bonelli (Ford): a 1”80/1000.