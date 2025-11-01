Talleres obtuvo una importante victoria en el José Amalfitani

Este sábado por la tarde, la actividad por la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con Vélez Sarsfield recibiendo a Talleres de Córdoba. El encuentro válido por la 14ª fecha del certamen contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Bryan Ferreyra.

De arranque en el partido fue Talleres el que construyó la primera ocasión de riesgo. Fue en los pies de Rick Lima, que tomó el balón por el centro del ataque y enganchó hacia la derecha para sacar un remate cruzado. El disparo se fue desviado por el costado derecho de Tomás Marchiori, que siguió el recorrido con la mirada.

Vélez respondió con una buena habilitación de Claudio Baeza para Maher Carrizo, que estaba dentro del área. El atacante controló el balón por el costado derecho y enganchó hacia el centro para sacar un remate de zurda que se fue desviado del arco defendido por Guido Herrera.

En la continuidad del juego volvió a llegar el equipo cordobés. Esta vez fue Ulises Ortegoza el que sacó un potente remate de larga distancia que forzó una buena estirada de Marchiori para rechazar hacia un costado.

Ya en la segunda mitad, Talleres pegó de arranque. Fue tras un excelente pase filtrado de Juan Portilla, que con el revés del pie derecho habilitó el pique de Mateo Cáceres por dentro del área. El atacante definió de primera a la izquierda de Marchiori, que aunque llegó a desviar no pudo evitar el 1-0. Iban tres minutos.

Vélez sintió el golpe y fue a buscar el empate, que estuvo cerca tras un pase de Diego Valdes para Jano Gordon, que en su aparición por el costado derecho en soledad decidió sacar el remate. El disparo del defensor no tuvo buena dirección y se fue desviado por el costado izquierdo de la valla defendida por Herrera.

El siguiente en tener su chance fue Florián Monzón. Fue tras un centro bajo desde la izquierda que Carrizo no llegó a empujar. El atacante con pasado en Tigre definió con una barrida, pero encontró una buena respuesta de Herrera, que despejó con su pierna hacia un costado.

La más clara para el Fortín fue tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho. Luego de una serie de rebotes fue Valdes quien envió un centro pinchado para Thiago Silvero, que ganó de cabeza pero remató directamente al travesaño. No pudo ser. En la continuidad de la jugada volvieron a enviar el balón al área y esta vez fue el propio Valdes el que intentó. El chileno controló y enganchó ante su marcador para quedar mano a mano con Herrera, que volvió a ganar el duelo.

La última fue para el visitante, que tuvo el gol en los pies de Joaquín Mosqueira. El mediocampista picó en soledad desde la mitad de la cancha y cuando llegó al área decidió definir cruzado frente a la salida de Tomás Marchiori. El arquero adivinó la intención y llegó a desviar con la punta de su botín para evitar el segundo tanto. Igual, la victoria fue para la visita.

Con la victoria, Talleres alcanzó los 17 puntos y ahora se ubica octavo dentro de la Zona B, en tanto que quedó 24° con 30 unidades en la tabla anual. El Fortín, por su parte, marcha en la cuarta colocación de su grupo con 25 unidades.

En la próxima fecha, el Fortín visitará a Gimnasia de La Plata el lunes 10, desde las 17; mientras que a los cordobeses les tocará ser locales de Platense el sábado 8, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Vélez Sarsfield 0-1 Talleres.



Gol:

3’ST: Mateo Cáceres.



Formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Brian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza; Juan Portilla, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Rick Lima; Luis Angulo.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

ET: ingresó Dilan Godoy por Brian Romero (VEL).

9’ST: ingresó Diego Valdes por Elías Gómez (VEL).

9’ST: ingresó Thiago Silvero por Lisandro Magallán (VEL).

16’ST: ingresó Federico Girotti por Luis Angulo (TAL).

24’ST: ingresó Miguel Navarro por Juan Portilla (TAL).

30’ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Mateo Cáceres (TAL).

30’ST: ingresó Matías Gómez por Rick Lima (TAL).

35’ST: ingresó Florián Monzón por Manuel Lanzini (VEL).

35’ST: ingresó Rodrigo Aliendro por Claudio Baeza (VEL).



Amonestados:

7’PT: Juan Portilla (TAL).

13’ST: Dilan Godoy (VEL).

40’ST: Gabriel Báez (TAL).

47’ST: Miguel Navarro (TAL).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Bryan Ferreyra.



Estadio: José Amalfitani.

Video: Liga Profesional.