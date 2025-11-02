Atlético Paraná hará su debut en el Torneo Regional

Este domingo se producirá el estreno de Atlético Paraná en el Torneo Federal Regional Amateur. En el marco de la Zona 2, el Gato disputará su encuentro por la segunda fecha del torneo frente a Atlético María Grande. El partido comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el estadio Pedro Mutio.

El Rojiblanco, conducido por Mauricio Chiementin, pretende dar el primer paso para repetir el éxito de 2022, año en el que el equipo logró el ascenso hacia el Torneo Federal A. En frente estará un equipo lleno de ilusión y bien trabajado por Gustavo Romero, que viene de vencer a Cultural Aranguren por 2-0 y buscará dar pelea en el campeonato.

Paraná no será el único equipo entrerriano en debutar en esta fecha. Por la Zona 4 también se producirá el estreno de Lanús de Concepción del Uruguay, que recibirá a Recreativo San Jorge; mientras que en la Zona 5 estará el estreno de Defensores de Pronunciamiento, que será anfitrión de Defensores de Barrio Nébel.

La Zona 3, por su parte, tendrá dos partidos: Parque Sur recibirá a Atlético Villa Elisa; y Unión y Fraternidad será anfitrión de Juventud Unida de Gualeguaychú, otro de los candidatos.

Fixture | Torneo Federal Regional Amateur | Región Litoral Sur | Fecha 2

-Zona 1:Viernes 31/10:

Unión (Crespo) 2-0 Sportivo Urquiza.

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 2/11 | Desde las 17:

Atlético Paraná - Atlético María Grande.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

16.30: Parque Sur - Atlético Villa Elisa.

18: Unión y Fraternidad - Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 2/11 | Desde las 19:

Lanús - Recreativo San Jorge.

Libre: Social y Deportivo Achirense.



-Zona 5:

Domingo 2/11 | Desde las 16.30:

Defensores de Pronunciamiento - Defensores de Barrio Nébel.

Libre: Libertad.