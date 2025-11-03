“Veníamos de carreras muy malas, así que un podio es muy positivo”, destacó Werner

“Corrimos a muerte. Los felicito a Agustín y al Gurisito (Martínez), porque hicieron una carrera excelente. Espero poder devolverles a los hinchas de Ford el cariño que nos dan con una victoria. Veníamos de carreras muy malas, así que un podio es muy positivo”, fueron las palabras de Werner, quien sumó su 62° podio en 263 carreras en el TC.

El tercer escalón del podio fue para Mariano Werner, que volvió a destacarse en su provincia. “Siempre es lindo estar en la pelea. Uno sueña con ganar delante de su gente, pero hemos puesto lo más arriba posible la bandera de Ford. Fue un podio soñado frente a nuestra gente”, sostuvo el tricampeón, que fue ovacionado por los hinchas locales.

Werner reconoció la superioridad del campeón, pero destacó el valor del resultado: “Felicitaciones a Canapino por su gran fin de semana. Nada que decir, solo admiración. Y también al Gurisito por su podio acá en su tierra. Volvimos a estar nuevamente en la pelea y eso nos deja más felices. Vamos a seguir dándolo todo en las dos carreras que quedan”.

Por otra parte, el entrerriano valoró la regularidad de su equipo, el Fadel Werner Competición, tras un año con altibajos. “Fuimos firmes y sólidos todo el fin de semana. Eso es muy valioso con todo lo que ha pasado este año. Hacía mucho que no teníamos la chance concreta de pelear, pero acá fuimos más contundentes. El nivel de Agustín nos mostró dónde está la vara”, admitió el múltiple campeón.

Entre risas, también se refirió a la particular situación de correr contra quien vio crecer dentro del box, Agustín Martínez: “Le tiré toda la presión a uno de mis alumnos. Qué lindo verlo tan grande. Lo vi jugando de chiquito dentro del equipo y hoy peleando en pista. Corrió muy bien”, señaló en Campeones.