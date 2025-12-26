Dolorosa sentencia: absolvieron a todos los acusados por adopción ilegal de la hija de Leonardo Fornerón

Un cuarto de siglo después de la primera denuncia de Leonardo Fornerón por la adopción ilegal de su hija, un tribunal de Capital Federal absolvió a todos los involucrados en la trama que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había considerado un delito por el cual condenó al Estado entrerriano.

El juicio había comenzado a mediados de noviembre en el Tribunal Oral N° 18 de la ciudad de Buenos Aires, con las expectativas del entrerriano de darle un cierre a más de 25 años de lucha por su hija, a quien le robaron la identidad. Sin embargo, la batalla deberá continuar en las instancias judiciales superiores.

En el banquillo estuvieron los padres que criaron a la hija de Fornerón, la madre biológica, el exjuez Raúl Del Valle, el abogado Francisco Espona, y los intermediarios Paul Reynoso y Ariel Barreto. Todos fueron absueltos en un fallo que la querella, que había pedido condenas para todos, considera de una elevada "gravedad institucional", según afirmaron a ANÁLISIS.

El Tribunal de Juicio que sentenció de esta manera estuvo integrado por Domingo Luis Altieri, Ángel Gabriel Nardiello y Marcelo Bartumeu Romero. Este viernes adelantaron el veredicto cuyos fundamentos se conocerán en febrero.