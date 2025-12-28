Neuquen y Sportivo Urquiza definen al campeón de la Liga

Luego de una semana de espera como consecuencia de las tormentas que afectaron a Paraná el pasado fin de semana, este domingo se disputará la final de la Copa de la Liga Clausura en la Liga Paranaense de Fútbol.

En la definición se medirán Neuquen y Sportivo Urquiza, que vienen de sufrir en las semifinales en las que avanzaron a partir de los tiros desde el punto de penal. El Pingüino superó a Don Bosco jugando como local; mientras que la V Azulada tuvo que derrotar al mejor de la tabla anual, Patronato.

De esta manera llegaron a la definición del torneo, que será este domingo a partir de las 17.30 en el estadio Pedro Mutio, de Atlético Paraná. Justamente fue el Gato el equipo que se consagró en el Apertura, cuando en la definición superó a Neuquen, que ahora buscará revancha de esa definición.

En semifinales, Neuquen derrotó a Don Bosco por 5-4 en los penales luego de empatar 2-2 en los 90 minutos. Sportivo Urquiza, por su lado, derrotó a Patronato por 3-0 desde los 12 pasos luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Ambos finalistas saben lo que es sufrir y así llegaron a la definición.

En el desarrollo del torneo, Neuquen finalizó tercero en la tabla de posiciones con 27 puntos (a ocho de Patronato, el líder); mientras que Sportivo sumó 23 unidades y acabó en la quinta colocación. Ambos fueron animadores en el desarrollo de un camino que otra vez parecía tener al Patrón como principal candidato al título.

Desde la dirigencia del Pingüino advirtieron que su público ingresará al estadio por calle Ruperto Pérez, por donde suele hacerlo el público de la parcialidad local. Esto significa que a Sportivo le tocará el acceso de calle Maciá, habitualmente destinado a los visitantes.