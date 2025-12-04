Juan Cruz Scacchi: “Volver después de estos partidos que me tocó parar, es hermoso”

El paranaense Juan Cruz Scacchi volvió a la actividad en la Liga Argentina de Básquetbol con Deportivo Norte de Amstrong, luego de superar una lesión que lo marginó tras la primera fecha. Ante Centenario de Venado Tuerto, el exSionista y Lanús logró volver al ruedo para ayudar a su equipo.

"Volver después de estos partidos que me tocó parar, es hermoso. Es muy difícil cuando te toca ver todo desde afuera, en ese sentido estoy muy agradecido con el grupo de personas que me ayudó a volver. Sobre todo Sergio que sé que lo volví loco", manifestó Scacchi.

Sobre el flojo comienzo del equipo santafesino, el alero de 1,99 metros, indicó: "Los resultados no se pudieron dar, pero el hecho de ya poder ayudar al equipo es otra cosa. No estamos teniendo suerte con las lesiones pero sé que es cuestión de tiempo que todo se acomode y el grupo va a empezar a ver los resultados".

Cabe destacar que Deportivo Norte logró dos victorias sobre ocho presentaciones: Club Ciclista Juninense de local y Deportivo Viedma en condición de visitante.

Las lesiones le impidieron a los Tigres disputar la mayoría de sus encuentros con el equipo completo. La lesión de Scacchi al comienzo de temporada fue un factor importante para el equipo y ahora, el equipo no cuenta con el pívot Marco Luchi, producto de un desgarro en el partido ante Centenario.

Prensa Deportivo Amstrong