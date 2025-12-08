Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza avanzaron a las semis de la Liga Paranaense de Fútbol

Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza se instalaron entre los cuatro mejores equipos de la Liga Paranaense de Fútbol en la Copa Clausura. Este lunes feriado, los tres equipos mencionados superaron sus respectivas llaves de cuartos de final y acapararon tres de los cuatro cupos de semifinalistas que se completará el miércoles.

Patrón goleó 5 a 1 a Universitario en el predio La Capillita, gracias a los goles de Leandro Ilari x2; Yair Duarte; Valentín Villarreal y Luciano Díaz. El arquero Diego Yacob, de tiro libre, descontó en el primer tiempo para la U, sin embargo, no le alcanzó. Así, el equipo dirigido por Marcelo Candia y Leonardo Ferrero debutó con una sólida victoria en los playoffs (avanzó directamente a cuartos por haber sido primero en la fase regular).

Por su parte, el Salesiano eliminó al último campeón, Atlético Paraná, al superarlo por 1 a 0 gracias a un tanto de Isaías Schneider en el estadio Carlos Frederik, de la Avenida, donde hubo tres expulsados: Tomás Albornoz vio la roja en el local; Gian Luca Suárez y Gerónimo Quintana, en el Gato. De esta manera, se instaló en la siguiente instancia.

En el caso de Sportivo Urquiza, logró su clasificación por ventaja deportiva: igualó sin goles con Instituto en el Fortín de La Floresta y se metió en semifinales por haber terminado mejor (5º puesto) que su rival (6º en la fase regular). El partido fue cuesta arriba para el local, ya que sufrió la expulsión de Kevin Servín.

El cuadro de semifinalistas se completará este miércoles, cuando Neuquen reciba a Belgrano desde las 18 en el estadio Luis Renaud. En este caso, el Pingüi tendrá ventaja deportiva por haber terminado 3º, mientras que el Mondonguero finalizó 7º. Recién ahí se conocerán cómo serán los cruces, ya que dependerá del ganador el reordenamiento de los equipos en semis.

Resultados-Cuartos de final:

Lunes 8 de diciembre:

Patronato 5-1 Universitario

(Leandro Ilari x2; Yair Duarte; Valentín Villarrueal y Luciano Díaz; Diego Yacob)

Don Bosco 1-0 Atlético Paraná

(Isaías Schneider)

Sportivo Urquiza 0-0 Instituto

Miércoles, a las 18:

Neuquén-Belgrano

También hubo acción en Sub 23: