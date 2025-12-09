Básquet: “Maxi” Seigorman dejó de ser el DT de Unión de Santa Fe

Maximiliano Seigorman dejó de ser el DT de Unión de Santa Fe en la Liga Nacional de Básquet. Foto: El Litoral.

El paranaense Maximiliano Seigorman dejó de ser el director técnico de Unión de Santa Fe en la presente Liga Nacional de Básquet. los resultados no acompañaron al coach entrerriano en la actual temporada de la máxima competencian del baloncesto argentino.

En la actual temporada, con Seigorman como DT, el conjunto santafesino acumula un récord de cuatro triunfos y ocho derrotas en 12 juegos, ubicándose en el puesto 16, sobre 19 equipos.

En cuanto al historial, el entrenador paranaense dirigió en Unión 73 partidos, con 32 triunfos y 41 derrotas (8-11 en la temporada 2023/24, 20-22 en la 2024/25 y 4-8 en la actual).

“Le agradecemos por todo este tiempo compartido, su profesionalismo, conocimiento y capacidad para comandar nuestro equipo; y seguir escribiendo páginas en la historia grande de nuestro club. Y le deseamos lo mejor para su carrera”, expresó el comunicado del club que dio a conocer sobre la salida de Maximiliano Seigorman.

En el mientras tanto, la comisión directiva de Unión busca coach y Martín Castallazzi asumirá de manera interina en las próximas presentaciones del equipo.

De hecho, Unión recibirá a Independiente de Oliva este martes, desde las 21, en el estadio Ángel Malvicino. Luego, el equipo Tatengue cerrará el 2025 con dos partidos más de local ante Instituto de Córdoba el miércoles 17 y a Argentino de Junín el domingo 21.