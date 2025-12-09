Werner: “Más allá de que no haya sido bueno el año, siempre hay cosas para rescatar”

Mariano Werner analizó su temporada en el Turismo Carretera y avisó que en 2026 volverá con todo.

El paranaense Mariano Werner comenzó cada temporada con la expectativa de pelear un nuevo campeonato de Turismo Carretera. Sin embargo, el 2025 no cumplió con sus proyecciones: finalizó octavo y vio cómo Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, se consagró campeón y alcanzó su quinta corona, mientras él continuó con la ilusión del tetracampeonato pendiente.

“La divido en dos. Primero, la regularidad que no fue buena. Me quedo con las últimas tres carreras, en las que ganamos tres series, fuimos terceros en dos oportunidades... Me quedo con eso, con haber corrido y dejado todo, no haber bajado los brazos”, relató el entrerriano.

A su vez, señaló la importancia de mirar hacia adelante tras una campaña que no cumplió con las expectativas. “Ahora a pensar en lo que viene, dar vuelta la página y ver las cosas buenas porque, más allá de que no haya sido bueno el año, siempre hay cosas para rescatar”, añadió.

Por otra parte, Werner confirmó que ya trabaja junto a su equipo para potenciar el rendimiento de su Ford Mustang con vistas a la próxima temporada. “Tenemos pensados algunos cambios para reforzar el conjunto en 2026, sobre todo en la parte mecánica para que el conjunto sea más fuerte”, remarcó el piloto.

Días atrás, también había adelantado que continúa desarrollando la motorización junto a los hermanos Riva, referentes históricos del Turismo Nacional. “Mario y Luis Riva, desde 2018 nos han venido ayudando de forma directa o indirecta. Los queremos tener dentro del equipo, así que veremos cómo se da todo”, indicó.

Finalmente, Werner dejó un mensaje directo a los seguidores de Ford tras un año difícil. “Pedirles disculpas por este año en el que lamentablemente los termino complicando a ellos. Por supuesto, que voy a dejar todo para volver a traer la corona y que ellos vuelvan a disfrutar”, concluyó.