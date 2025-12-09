“Zeballos era uno de los mejores, pero sin gravitar demasiado”, analizó Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta destacó que “el del domingo fue un gran triunfo de Racing, venía de una racha después de perder en las semifinales de la Copa Libertadores, de los últimos 14 ganó 11 y mejoró mucho”.

A lo que agregó: “Todos esperábamos un gran partido, pero no pasó, fue chato peleado y pocas opciones de gol, sacando una de Nardoni y otra de Giménez, en la primera parte”.

Aunque destacó: “En el segundo tiempo Racing adelantó las líneas y lo complicó más a Boca. Tuvo la pelota y tuvo tres claras opciones de gol, fueron parecidas con las subidas de Rojas que tiró centros, en uno cabeceó Mura, en otro Maravilla Martínez remató mal de izquierda y en el tercero marcó el gol. Pase de Almendra de billar, perfecto el centro de Rojas y Maravilla, que quebró el maleficio de 10 partidos sin goles, anotó el único tanto del partido”.

Después analizó al equipo de Claudio Úbeda y destacó: “Boca no encontró nunca el camino para complicar a un Racing que se cerró bien con un 5-4-1 y salió de contra”.

Enseguida analizó la salida del Changuito Zeballos: “Ya lo había sacado en partidos anteriores, el cambio está mal hecho, era uno de los mejores, pero sin gravitar demasiado”.

Escuchá toda la columna acá: