La diputada Vázquez gestiona avances en obras educativas y mejoras eléctricas para el Departamento Islas

En el marco del inicio de la agenda institucional de 2026, la diputada provincial Vilma Vázquez encabezó una serie de reuniones de trabajo con funcionarios del gabinete provincial. El objetivo principal fue abordar expedientes de infraestructura escolar y fortalecer la red eléctrica en las localidades del sur entrerriano.

Durante el encuentro con el ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios, Hernán Jacob, se realizó un repaso pormenorizado del estado administrativo vinculados a obras en diversas instituciones educativas. Entre los temas abordados más significativos se destacan los vinculados a las obras en la Escuela N° 12 “Wolf Schcilnik”, del Instituto de Formación Continua y Escuela N° 2; de la Escuela N° 32 “Tierras de Chaná” (Zona Rural).

Se confirmó la unificación de diversos expedientes y pedidos, lo que permitirá que el proyecto integral esté próximo a ejecutarse.

Posteriormente, Vázquez se reunió con el presidente de Enersa, Uriel Brupacher, donde se habló del servicio que presta Enersa, las posibilidades de mejorar el servicio en lugares puntuales donde se requiere y cumplir con nuevas solicitudes. En esta instancia, la legisladora hizo entrega formal de notas con solicitudes concretas de vecinos y entidades de Villa Paranacito e Ibicuy.“Es fundamental comenzar el año con respuestas y diálogo para seguir acercando soluciones a las situaciones que me toca acompañar como diputada”, afirmó Vázquez.

La legisladora destacó la predisposición de los funcionarios y reafirmó su compromiso con la gestión bajo el lema de “humanizar la Política”, priorizando el contacto directo con las necesidades de la comunidad y la resolución efectiva de problemas históricos de infraestructura en el departamento.