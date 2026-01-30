Desde AGMER advierten que esperan convocatoria a paritaria “para empezar las clases sin medidas de fuerza”

"Nuestra intención es salir del índice de pobreza, apuntar a cubrir la canasta básica, empezar a reconstruir el salario y eso es un proceso que no se cumple en un solo acuerdo paritario, y esto implica que nos sentemos a planificar. No vemos la vocación en ese sentido por parte del gobierno, por lo tanto, ni siquiera hay un canal de diálogo", advirtió Antivero.

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, hizo un análisis de la situación de la docencia entrerriana desde distintos aspectos relativos al sistema educativo, entre ellos, lo salarial, y cuestionó la falta de diálogo con funcionarios provinciales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero criticó el informe de “Argentinos por la Educación” y aclaró que “es una entidad que está muy lejos de nosotros y con la que no tenemos muchos puntos de coincidencia, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos algunas referencias que tienen que ver con lecturas y estudios que ha hecho la Internacional de la Educación que es nuestro sindicato mundial, sobre todo lo que tiene que ver con la región sur que es integrado por la CTERA, sindicato nacional al que nosotros pertenecemos”.

En ese sentido, admitió que “existen claramente datos de que el índice de natalidad ha disminuido, y esto, por supuesto, a corto o mediano plazo, proyecta y define algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo”.

De todos modos, cuestionó que “Argentinos por la Educación es una organización que claramente en el momento de salida de la pandemia, en el 2020-2021, fomentó fuertemente la apertura de las escuelas, mientras nosotros decíamos que teníamos que tener prioridad sobre el cuidado de la salud. Y ha tenido un discurso que ha buscado instalar en la opinión pública el sentido privatizador del sistema educativo, con algunos términos que no son inocentes, que tienen que ver con, por ejemplo, eficiencia, racionalización de recursos, optimización de recursos, conceptos de los que nosotros estamos totalmente alejados. Por lo tanto, que aparezcan con un informe en este sentido para construir opinión pública en este momento del año donde nosotros entendemos que el gobierno nos debe convocar –tanto el gobierno provincial como el nacional- no hay ingenuidad en esta intención”.

Al respecto, advirtió que “siempre lo hacen, siempre avanzan en ese sentido, y hay que tener en cuenta que los que hicieron ese informe pertenecen al sector privado, a la Universidad de San Andrés, e inclusive algunos de los que firman ese informe han trabajado bajo la línea de Sturzenegger, que es funcionario del gobierno nacional. Por lo tanto, esto no viene de un repollo, hay una intencionalidad y estos organismos que buscan instalar estos discursos en la opinión pública son funcionales al gobierno de turno”.

No obstante, analizó que “hay un escenario a corto o mediano plazo que nos preocupa, pero nos preocupa de acuerdo a la vocación existente de quien esté gobernando en ese momento, porque en realidad, en términos simples, habría menos chicos y habría más docentes y se generaría un escenario de calidad educativa siempre y cuando exista un gobierno que tenga en su agenda a la educación como prioridad. En ese sentido, a eso lo celebramos porque podría haber menos chicos con una mayor posibilidad en todas las diversidades que existen dentro del ámbito social que abarca la educación pública con más docentes para poder avanzar en lo que es la calidad educativa. Ahora, el problema es cuando existe un gobierno con vocación de ajuste, donde los términos se ajustan a lo presupuestario, donde los términos tienen que ver con el ajuste fiscal, y ahí es donde se profundiza la preocupación porque entendemos que es letra para que determinados gobiernos avancen con cierre de cargos, cierre de escuelas, y con menos posibilidades de acceder al derecho a la educación”.

Ejemplificó que “siempre que se habla de educación se menciona el caso de Finlandia, como modelo a seguir, pero no se dice cuáles fueron las variables para que Finlandia pueda avanzar en lo que es la calidad educativa. Y para explicar por qué hablamos de que Finlandia tiene calidad educativa, hay que mencionar que hubo incrementos salariales, hubo un interés de diferentes gobiernos, gobierne quien gobierne, en invertir en educación y sobre todo en lo que es el salario docente. Por lo tanto, no hay una fórmula mágica para que haya índices positivos en el caso de Finlandia. O para venir a la región un poco más cerca, se pueden mencionar los índices positivos que ha tenido Uruguay, que también ha tenido esta caracterización en cuanto a lo que es el sistema educativo”.

En cuanto a la baja de la matrícula en escuelas primarias, Antivero reconoció que el gremio no tiene “sistematizado datos”, pero señaló: “Conocemos a través de las diferentes seccionales las realidades sociales de los diferentes lugares de la provincia, donde se detecta eso, no solamente en el nivel primario sino también en el nivel secundario, y por supuesto también se termina incumpliendo lo que es la Ley 26.206, que habla de la obligatoriedad y también de la presencia del Estado o no presencia, porque el chico tendría que estar en la escuela”.

Sobre la expectativa con el inicio del ciclo escolar 2026, apuntó que “la expectativa es iniciar de manera positiva, tenemos esa intención, pero estamos a la espera de que el gobierno nos convoque para poder discutir salarios y poder empezar a negociar para que el 2 de marzo, tal como también ha sido expresado por el gobierno, los chicos estén en las escuelas, sin llegar a concretar medidas de fuerza”.

“Como venimos diciendo desde el año pasado, nuestra intención era sentarnos con mucho tiempo a discutir, a debatir, a tratar de acordar para que los chicos el 2 de marzo estén en las escuelas y esto no ha pasado, por lo tanto, hay una responsabilidad, hay un solo responsable que es el gobierno provincial que hoy, siendo 30 de enero, todavía no nos ha convocado”, cuestionó.

Respecto de la pretensión salarial de la docencia para la paritaria, aclaró: “No podemos expresarnos en números porque no queremos darle letra al gobierno; por supuesto nuestra intención es salir de lo que es el índice de pobreza, apuntar a cubrir la canasta básica, empezar a reconstruir el salario y eso es un proceso que no se cumple en un solo acuerdo paritario debido al deterioro que ha tenido a lo largo de los últimos años, y por lo tanto entendemos que esto tiene que ser de manera progresiva y esto implica que nos sentemos a planificar. No vemos la vocación en ese sentido por parte del gobierno, por lo tanto, ni siquiera hay un canal de diálogo. No existe lo que mencionó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, de que tiene un diálogo con nosotros, no existe nada semejante, y por lo tanto entendemos que tenemos que sentarnos a debatir, a discutir y pensar un plan a largo plazo entendiendo que hay otras variables económicas que pueden surgir y que pueden perjudicar o afectar lo presupuestario”.

Consultado por la falta de diálogo, el dirigente aclaró que “con el único funcionario que estamos hablando por cuestiones políticas propias del CGE es con el licenciado Carlos Cuenca, pero no nos atraviesa lo salarial. Por lo tanto, con otro funcionario del gobierno no hay ningún canal de diálogo”.

Sobre la situación social de los docentes entrerrianos, indicó que “se está trabajando para ordenar datos y tener información más concreta a través del Instituto de Investigación y Estadística del AGMER, que está a cargo de nuestro compañero Federico Tálamo, pero sí sabemos que en la docencia existen muchas mujeres que son sostén de familia y eso implica que no puedan cubrir las necesidades básicas. Hoy encontramos docentes que venden sahumerios, velas aromáticas, productos de cosmética, es decir, que el docente busca de alguna manera poder llegar a fin de mes. Y esto habla a las claras de la situación de la docencia, y en contrapartida no hay un interés de parte de este gobierno en poder fortalecer el bolsillo del trabajador de la educación”.

En relación con la cuestión de los contenidos, Antivero señaló que “hay un proyecto del gobierno nacional que es el proyecto de libertad educativa, en donde busca reformar y derogar nuestra ley existente –la ley nacional 26.206- que tiene una intencionalidad de deteriorar lo que es el sistema educativo hasta lo más profundo, desde los contenidos hasta la participación de diferentes sectores de la sociedad dentro de lo que es el ámbito educativo y hasta la modalidad de pasar a la virtualidad en donde cada familia puede definir si el chico va a la escuela o se queda en la casa y tiene clases virtuales. Y también el retiro de la figura del Estado en lo que tiene que ver con el sistema educativo”.

Al respecto, señaló que “el gobierno hizo circular dos borradores a través de diferentes medios de comunicación, tal es el caso de Infobae, en donde busca instalar en la opinión pública esta posibilidad de llevarlo al Congreso y poder tratarlo como proyecto de ley. Nosotros nos oponemos a eso porque entendemos que, más allá de algunas debilidades y críticas que le podemos hacer a la ley actual, es una ley que responde a la necesidad de este tiempo y que inclusive tuvo en el año 2006 gran participación y aportes de la sociedad, de los sindicatos, del campo popular, y de los verdaderos protagonistas de lo que es el sistema educativo, que son los docentes y las familias”.

Por otra parte, en relación con la mesa sobre infraestructura escolar que conformó el gobierno provincial, Antivero advirtió que “en AGMER no hemos sido convocados, nos enteramos a través de las noticias. A través del CGE y a través de Arquitectura hemos trasladado las diferentes demandas de diferentes territorios donde existen edificios que tienen prioridad y que tienen que llegar en condiciones al 2 de marzo para el inicio del ciclo lectivo. En ese espacio no participamos y los reclamos los canalizamos a través de Arquitectura o en algunos casos a través del mismo CGE, a través de nuestro vocal Gustavo Blanc, pero en ese espacio no hemos sido invitados”.

Por último, destacó que “hay algunas respuestas sobre estas demandas, como el caso del Departamento Uruguay, donde sí hay datos de que se ha avanzado en ese sentido de dar respuesta a esta necesidad”.