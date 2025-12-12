Liga Profesional: Unión avanza por la renovación de Mauricio Martínez

Unión trabaja a contrarreloj para asegurar la continuidad del mediocampista Mauricio Martínez. El volante finaliza su contrato el 31 de diciembre y su pase pertenece a Rosario Central, con quien tiene vínculo hasta fines de 2026. La dirigencia del Tatengue busca renegociar un nuevo préstamo.

El club ya le informó al jugador y al Canalla su intención de retenerlo, sin ejecutar la opción de compra que venció a fines de noviembre. Sin embargo, Caramelo recibió otras ofertas del fútbol argentino y del exterior, lo que podría complicar un nuevo préstamo a Unión.

Por otra parte, si hay un puesto donde Unión no admite demoras: el arco. El titular del Clausura, Matías Tagliamonte, finalizó su contrato y ya no pertenece al club. Su pase es de Racing, pero el Tatengue buscará un nuevo préstamo por un año para que siga atajando en Santa Fe.

El problema no es solo Tagliamonte: el arquero suplente, Tomás Durso, tampoco seguirá. Sin titular ni alternativa, Unión debe incorporar sí o sí un guardameta en este mercado y, además, asegurar a Tagliamonte como primer refuerzo prioritario.