“Estoy muy entusiasmado de jugar en mi ciudad”, dijo el rugbier Lautaro Cipriani

Lautaro Cipriani habló en la previa de la presentación de Capibaras XV en la ciudad de Paraná.

Capibaras XV jugará este sábado en Paraná por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. El rival de la franquicia del Litoral será Selknam de Chile, en un duelo clave en busca del pase a las semifinales del certamen.

En un equipo con muchos entrerrianos, el paranaense Lautaro Cipriani es una de las piezas más importante. Surgido en Tilcara, el wing viene realizando una muy buena labor. En la previa del encuentro en cancha de Rowing, Cipriani se refirió al entusiasmo que significa jugar en Paraná.

“No es un partido más. Me lo tomo como un partido aparte porque hace cuatro años que estoy jugando este torneo y siempre me tocó jugar afuera. Estoy muy entusiasmado de jugar en mi ciudad”, expresó Cipriani.

Más adelante, el entrerriano se refirió a la muy buena campaña de Capibaras XV, que en su primera vez en el Rugby Américas se transformó en uno de los serios candidatos a pelear por el título. “Hemos entendido muy bien el sistema de juego, nos hemos adaptado muy bien. La mayoría de los clubes del Litoral tienen un mismo rugby, que es hacer un juego prolijo. Somos de muchos clubes, nos juntamos y parece que no hay diferencias”, sostuvo el paranaense en declaraciones que reproduce Paraná Deportes.

Y ese mismo entusiasmo que tienen los jugadores también lo palpita la gente, que en gran número estará presente este sábado en el predio «La Tortuguita».

“Sé que toda la gente del club ya quiere ir a la cancha. Me lo han hecho saber en estos días. Sé del fanatismo que hay en Paraná por el rugby y sé que va a ser una fiesta. Ojalá le podamos dar una alegría a toda esa gente”.