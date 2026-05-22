Liga Argentina de Básquet: Echagüe puso a la venta su plaza

El Atlético Echagüe Club puso a la venta su plaza en la Liga Argentina de Básquet.

La Asociación de Clubes informa, a través de su Departamento de Competencias, que han vencido los plazos establecidos por el Reglamento General para la presentación de informes vinculados a la Venta y/o Cesión de Plazas correspondientes a las competencias nacionales de la temporada 2026/27.

En relación con La Liga Nacional, el club Obras Sanitarias remitió la Carta Documento correspondiente manifestando su intención de venta de plaza. Por su parte, en La Liga Argentina, los clubes Echagüe de Paraná y Colón de Santa Fe también comunicaron formalmente su intención de venta.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento General en el Capítulo VII, artículos 75 y siguientes, los clubes El Talar y Tomás de Rocamora conformarán una alianza deportiva para la próxima temporada, al igual que Estudiantes de Tucumán y Barrio Jardín.

En cuanto a La Liga Femenina, los clubes Quimsa, Fusión Riojana y Bochas dejarán de participar de la competencia. Respecto a los descensos, y en virtud de los acuerdos celebrados con la Asociación Femenina Metropolitana de Básquet y la Federación de Básquetbol de Neuquén, Lanús y El Biguá perdieron la categoría al finalizar como los últimos equipos clasificados de sus respectivas asociaciones y federaciones.