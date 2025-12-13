Academia Crack es el primer finalista de la Liga femenina

Este sábado comenzaron a disputarse las semifinales de la Copa de la Liga Paranaense de fútbol femenino. El Torneo Clausura comenzó a definirse en el estadio de Instituto de Paraná, sitio en el que se enfrentaron Academia Crack Fútbol Total y San Benito para determinar al primer finalista del torneo.

El encuentro fue sumamente luchado y parejo. Sin embargo, el conjunto crespense logró sellar la victoria con un único tanto en el juego. Fue por medio de una gran definición de Aimara Schenider que Academia Crack se puso en ventaja por 1-0 y aguantó hasta el final para quedarse con el primer boleto a la final.

Con el conjunto Rosa ya en la definición del torneo, solo resta determinar cuál será su rival. Esto se resolverá el domingo a partir de las 17 en el Complejo Chapino: allí, San Benito de Paraná y San Rafael se enfrentarán por el segundo lugar en la definición del torneo.

Fixture | Semifinales | Copa de la Liga femenina

-Sábado 13/12:

Academia Crack 1-0 San Benito.



-Domingo 14/12:

17: San Benito Paraná - San Rafael.