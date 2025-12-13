Borgert clasificó tercero y peleará por el campeonato el domingo

La actividad por la 14ª fecha del TC Mouras encontró desarrolló en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En ese sitio, los pilotos que participan de la última fecha salieron a buscar el mejor registro posible rumbo a la serie y la carrera que tendrán lugar este domingo.

En el primer entrenamiento lideró Eugenio Provens con un tiempo de un minuto, 26 segundos y 732 milésimas, seguido por Lucas Carabajal y Thomas Pozner. El ramirense Manuel Borgert terminó cuarto en el clasificador.

En el segundo entrenamiento sorprendió el villaguayense Juan Guiffrey, que marcó un tiempo de un minuto, 27 segundos y 172 milésimas para quedarse con el liderazgo. Lo siguieron Borgert en el 1-2 entrerriano y Carabajal.

Sin embargo, al momento de la verdad volvió a aparecer el Dodge de Provens que se quedó con el primer lugar. Fue tras obtener una vuelta de un minuto, 26 segundos y 334 milésimas. Lo siguieron Carabajal y Borgert. De esta manera quedaron como los tres primeros los principales contendientes por el título. El villaguayense Guiffrey terminó quinto.

Esta competencia tendrá una sola serie que comenzará a las 8.50 y definirá a quien partirá por delante de todos en la final, que dará inicio a las 13. Hasta el momento los líderes son Carabajal y Provens con 150,5 puntos cada uno; mientras que Borgert suma 131 y está tercero.

Clasificación | TC Mouras | Fecha 14 (en La Plata)

1°) Eugenio Provens (Dodge): 1’26”334/1000.

2°) Lucas Carabajal (Ford): a 152/1000.

3°) Manuel Borgert (Ford): a 611/1000.

4°) Benjamín Antón (Ford): a 617/1000.

5°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 708/1000.