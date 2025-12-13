Ferro se adelantó en la final de la Liga Provincial de Mayores

Este viernes, Urquiza de Santa Elena recibió a Ferro de San Salvador en la primera final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores. El duelo tuvo lugar en el estadio del Naranja, que llegó a la definición al mejor de cinco juegos con ventaja de localía.

El anfitrión ofreció un gran marco de público en el primero de sus juegos como local y el partido estuvo a la altura. Intensidad, cambios en el tanteador y un desarrollo parejo hasta el final ofrecieron una gran primera final.

Luego del equilibrio mostrado en la primera mitad del juego, los dirigidos por Luciano Correa fueron sólidos en el tercer cuarto y consiguieron sacar diferencia de ocho puntos: 56-48. Incluso la ventaja del visitante llegó a los 11 puntos (63-52) cuando quedaban solo seis minutos para el cierre.

Sin embargo, Urquiza mantuvo su esperanza hasta el final e incluso pasó al frente con un doble de Marcos Revello a 1’34” del cierre del partido. La victoria parecía quedar en manos del anfitrión, pero Santiago Challio metió un triple a 23” del final que puso nuevamente en ventaja al visitante para que Ferro se quede con una enorme victoria.

Los 18 puntos de Challio y sus ocho rebotes fueron fundamentales para el triunfo Verde, secundado por Franco Pividori con 13 tantos y ocho rebotes. De todas formas, el goleador del juego fue Marcos Revello, autor de 21 tantos para el local.

La serie entre estos dos equipos continuará el domingo a partir de las 21. Jugarán nuevamente en Santa Elena, donde el equipo local buscará equilibrar la final. Luego la serie se mudará a San Salvador, en donde Ferro podría sentenciar la serie: podría ocurrir en el tercer o cuarto juego.