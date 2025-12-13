Presentaron el 10° Torneo Sudamericano de Fútbol Senior 2026 en Buenos Aires

La presentación del Torneo Sudamericano de Fútbol Senior 2026 fue en la Casa de Entre Ríos.

En la Casa de Entre Ríos ubicada en Buenos Aires se realizó la presentación del 10° Torneo Sudamericano de Fútbol Senior 2026. El certamen de proyección nacional e internacional contará con la participación de equipos de diferentes provincias argentinas y países de la región.

El torneo cuenta con el auspicio de Clubes e Instituciones Deportivas de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación. Además tiene el apoyo de la Secretaría General de la Gobernación.

Durante la presentación se brindaron detalles sobre el formato de competencia y el cronograma de partidos. El certamen se disputará en la ciudad de Federación del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, con encuentros distribuidos en seis canchas en simultáneo. La competencia incluirá las categorías Senior +40, +47, +55 y +65, con un cupo máximo de 16 equipos por división.

Federación recibirá la décima edición del Torneo Sudamericano de Fútbol Senior.

Esta actividad contó con la participación de Antonio Luna, director de ONE Group y organizador del torneo; Hugo Grassi, presidente de Clubes e Instituciones Deportivas de Entre Ríos; y el reconocido exjugador de Vélez Sarsfield, Juan Meglio. Asimismo, estuvieron presentes Matías Campolongo, coordinador de Fútbol de Talentos del Club Defensa y Justicia, y Andrés Cobacho, responsable del Área de Deportes de la Representación del Gobierno de Catamarca en CABA, en representación de dicha provincia.

En ese marco, Luna destacó el crecimiento sostenido del certamen y señaló que la puesta en funcionamiento del nuevo aeropuerto de Concordia permitió mejorar la conectividad, ampliar el alcance del evento y consolidarlo como un torneo sudamericano, con la participación de equipos provenientes de Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Brasil y de distintas provincias argentinas.

Por su parte, Grassi remarcó la importancia del torneo para el desarrollo del fútbol senior, subrayando su valor deportivo e institucional, así como su rol como espacio de integración regional a través del deporte. Además, destacó el trabajo conjunto entre ligas y organizaciones para sostener y jerarquizar este tipo de competencias.

Las autoridades presentaron el certamen internacional que se disputará en 2026.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, José Moulia, resaltó la importancia de visibilizar los eventos deportivos que se desarrollan en la provincia, señalando su aporte al posicionamiento de Entre Ríos y su impacto positivo en la promoción deportiva y turística a nivel nacional e internacional. En ese sentido, reafirmó el acompañamiento institucional a iniciativas que fortalecen el deporte y la proyección provincial.

Prevén la participación de alrededor de 1.500 jugadores, lo que consolida al Torneo Sudamericano de Fútbol Senior como uno de los eventos más convocantes del fútbol senior a nivel sudamericano.