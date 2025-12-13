Comienzan las semifinales de la Liga Paranaense de Fútbol femenino

Este sábado se pondrán en marcha las semifinales de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol Femenino. La actividad comenzará en la cancha del Club Instituto de Paraná; mientras que el domingo se completará con la segunda semifinal en el Complejo Chapino.

El partido de este sábado iniciará a las 17 y será protagonizado por Academia Crack y San Benito. El duelo determinará al primer finalista del Torneo Clausura, cuya final será la próxima semana.

En la previa a este encuentro, Academia Crack superó a Belgrano por 1-0; mientras que San Benito derrotó a Camioneros también por 1-0. En las semifinales, los ganadores se definirán luego de los 90 minutos y en caso de haber igualdad, lo harán con tiros desde el punto de penal.

La otra semifinal se disputará este domingo, también desde las 17, y enfrentará a San Benito de Paraná con San Rafael. Sanbe viene de golear a Arenas por 4-0; mientras que San Rafael superó a Atlético Paraná en los penales luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.

Fixture | Semifinales | Copa de la Liga femenina

-Sábado 13/12:

17: Academia Crack - San Benito.



-Domingo 14/12:

17: San Benito Paraná - San Rafael.