Concepción del Uruguay prepara una nueva edición navideña de La Noche de las Librerías

La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de las Librerías en su versión navideña, que se realizará el viernes 19 de diciembre, entre las 20 y la medianoche. La actividad busca promover la idea del regalo literario en el marco de las celebraciones de fin de año. La propuesta reunirá a todas las librerías y bibliotecas populares de la ciudad, que abrirán sus puertas en horario extendido y ofrecerán distintas actividades para el público.

La iniciativa contará con la participación de las librerías Helvética, ubicada en 25 de Mayo 208; Universal, en 25 de Mayo 113; Proa, en España 14; Congreso, en España 38; Birkat Elohym, en Alberdi 813; y Mala Palabra, en Sarmiento 785. También formarán parte de la jornada las Bibliotecas Populares La Buena Lectura, situada en San Martín 760, y El Porvenir, ubicada en San Martín 782.

Durante la noche, la ciudad ofrecerá una grilla de actividades que incluirá propuestas literarias, charlas formativas, presentaciones de libros y diversas intervenciones artísticas. Entre estas últimas habrá escenificaciones teatrales y musicales, que complementarán la oferta cultural disponible en cada espacio participante. La intención de la organización es recuperar el espíritu que distinguió a ediciones anteriores, donde la comunidad respondió con una importante convocatoria.

Según se informó, en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la programación completa de esta edición navideña, que vuelve a realizarse gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, las librerías y las bibliotecas populares.

Las actividades serán libres y gratuitas, abiertas a todo tipo de público.