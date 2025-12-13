TC Pick Up: Werner clasificó tercero y está expectante

Este sábado fue turno de la clasificación para el TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de la categoría de las camionetas salieron a la pista a establecer el mejor registro posible antes de las series.

En ese marco, primero tuvieron lugar los entrenamientos. En el primero destacó Otto Fritzler con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 521 milésimas. Lo siguieron Franco De Benedictis y Andrés Jakos. Agustín Canapino -líder de la Copa- clasificó cuarto y Mariano Werner -escolta- terminó 17°.

Fritzler volvió a ser el mejor en el segundo ensayo con un tiempo un poco más rápido que el del primer entrenamiento: un minuto, 28 segundos y 286 milésimas. Esta vez lo siguieron Andrés Jakos y Gastón Mazzacane. En esta oportunidad Werner fue 16° y Canapino terminó 17°.

Pero luego llegó el momento de la verdad. Y aunque cambiaron las obligaciones, otra vez el que mandó fue Fritzler. En este caso registró un tiempo de un minuto, 27 segundos y 603 milésimas luego de cuatro intentos. Lo siguieron Mazzacane, a 80 milésimas, y el paranaense Werner, a 82.

Esta posición mantiene expectante al entrerriano, ya que Agustín Canapino clasificó séptimo y la distancia que los separa en la Copa es de apenas seis puntos. En las series, Fritzler y Mazzacane serán los líderes con Werner partiendo como escolta de la primera de ellas y Canapino como cuarto en esa misma batería.

Las series serán a las 9.15 y 9.40 del domingo; mientras que la final comenzará a las 14.20 y definirá al campeón de la temporada 2025 del TC Pick Up. El único sin chances de ser campeón entre los clasificados a la Copa es Matías Rodríguez; mientras que los principales candidatos son Canapino (127,5 puntos), Werner (121,5) y Juan Gianini (119). Todos cuentan con la victoria necesaria.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 11 (en La Plata)

1°) Otto Fritzler (Ford): 1’27”603/1000.

2°) Gastón Mazzacane (Volkswagen): a 80/1000.

3°) Mariano Werner (Toyota): a 82/1000.

4°) Juan Gianini (Ford): a 245/1000.

5°) Andrés Jakos (Toyota): a 294/1000.