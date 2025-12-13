Lorenzo Rizzi ganó la 16ª edición de la Villa Urquiza - Paraná

En la tarde de este sábado se desarrolló una nueva edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza - Paraná. La 16ª edición del torneo tuvo una importante cantidad de participantes y terminó con victoria de un joven nadador del Club Atlético Estudiantes de Paraná.

Lorenzo Rizzi, de apenas 16 años, completó el trayecto en dos horas, siete minutos y 29 segundos para ser el primero en finalizarlo. En la competencia se midieron nadadores de diferentes puntos de la Argentina, Brasil, Perú y Puerto Rico. El registro general de tiempos ubicó en el segundo lugar a Marcos Petrucci; mientras que Santiago Boviez quedó en el tercer puesto.

El ganador de esta edición de la maratón Villa Urquiza - Paraná es nadador del Club Estudiantes.

En cuanto a las mujeres, la vencedora fue Miranda Lescano, que apareció además en el cuarto puesto de la general. De esta manera, la nadadora de apenas 13 años repitió el triunfo obtenido en la edición 2024 y demuestra que se trata de una nadadora a tener en cuenta hacia el futuro.

Tal como ocurrió en 2024, MIranda Lescano retuvo el triunfo de la maratón Villa Urquiza - Paraná.

El organizador del evento y presidente de la Asociación Barrancas del Paraná, Andrés Solioz, expresó su satisfacción por el desarrollo de la competencia y el nivel deportivo de los participantes. “Vivimos una competencia de gran nivel. Estamos muy felices por haber tenido esta jornada extraordinaria, por el nivel de los nadadores y por el acompañamiento de la gente, tanto en el agua como en la llegada”, indicó.

Solioz además destacó la labor de quienes posibilitaron el evento. Remeros, enfermeros, prensa y cada integrante de la organización de este evento entraron en el grupo de personas cuya labor resaltó el dirigente.