Estudiantes y Racing definirán al campeón del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes se medirán en la definición del Clausura a partir de las 21.

En la noche de este sábado, el fútbol argentino consagrará a su penúltimo campeón del año. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata y Racing definirán al campeón del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 21 y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez.

A Ramírez lo acompañarán los jueces asistentes Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso. Pablo Dóvalo y Mariana Duré serán cuarto y quinto árbitro; mientras que el VAR estará en manos de Héctor Paleta y su asistente, Hernán Mastrángelo.

La Academia llegó a esta instancia luego de finalizar tercero en el Grupo A con 25 puntos. En octavos de final se impuso a River Plate por 3-2 en un final para el recuerdo; luego venció a Tigre en los penales por 4-2 tras empatar 0-0 en los 90 minutos y por último derrotó a Boca Juniors como visitante en las semifinales por 1-0.

El Pincha, por su parte, ingresó por la ventana en la Zona A luego de terminar con 21 puntos y mejor diferencia de gol que Banfield. Todos sus partidos fueron en condición de visitante: en cuartos de final derrotó a Rosario Central por 1-0; en cuartos dio cuenta de Central Córdoba por 1-0 y en las semifinales ganó el clásico platense, también por 1-0.

Para este partido, el entrenador de Racing recuperará a los dos futbolistas que fueron expulsados ante Tigre. Gastón Martirena y Santiago Sosa podrán ser parte del equipo, aunque solamente este último iniciaría el juego como titular.

De ser así, la formación del equipo de Costas iría con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

En frente, Eduardo Domínguez confiaría en los jugadores que lo trajeron hasta esta instancia del campeonato. De no mediar modificaciones, la formación iría con: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Este partido definirá al campeón del Torneo Clausura 2025, pero el ganador tendrá un partido más: el próximo sábado deberá enfrentarse a Platense para el Trofeo de Campeones.