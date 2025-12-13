Entre Ríos incorpora nuevos radares y amplía controles de velocidad en las rutas provinciales y nacionales

Una multa promedio por exceso de velocidad equivale a unos 300 litros de combustible. A valores de hoy de la nafta súper oficial implica más de 400 mil pesos.

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos reforzó en las últimas semanas los controles tecnológicos en rutas provinciales y nacionales mediante la instalación de nuevos radares. La medida tuvo como objetivo reducir la velocidad de circulación y prevenir siniestros viales, en un contexto marcado por cifras preocupantes de víctimas fatales en lo que va del año.

Al respecto, el director de Prevención y Seguridad Vial, Diego Passarello, explicó que “se han dispuesto nuevos equipos de radarización, buscando siempre el control de la velocidad, disminuir las velocidades para que los números de siniestralidad disminuyan”.

Según detalló el funcionario, la provincia contaba hasta hace pocos días con unos 23 radares activos, pero ese número se incrementó recientemente con la incorporación de nuevos dispositivos en puntos estratégicos del territorio.

Ubicación de nuevos radares

Passarello confirmó que “en estos últimos días se han agregado otros tantos, fundamentalmente en el puente Rosario–Victoria, donde se sumaron tres más”. Además, indicó que existe una planificación para ampliar los controles sobre la ruta nacional 18, en localidades como Sauce Montrull, Estación Raíces y Jubileo.

También se incorporaron radares sobre las rutas provinciales 11, 39 -a la altura de la localidad de San Justo- y 20 en San Antonio, que se sumaron a los equipos que ya estaban operativos en distintos tramos.

“El objetivo es acompañar la normativa vigente y generar mayor control en sectores donde se registran excesos de velocidad”, sostuvo el director del área.

Tomar consciencia: 125 son las víctimas fatales en lo que va del año, donde el exceso de velocidad es el denominador común

Multas que superan los 400 mil pesos

En relación con el valor de las sanciones, Passarello explicó que actualmente una multa promedio por exceso de velocidad equivale a unos 300 litros de combustible. “A valor de la nafta súper oficial, esto implica sanciones de más de 400 mil pesos”, indicó.

Asimismo, señaló que existe la posibilidad de acceder al pago voluntario, lo que permite reducir hasta un 50% el monto de la multa. “Sin lugar a dudas son montos significativos que buscan generar impacto en las personas, para que tengamos que reflexionar sobre los cuidados que tenemos”, remarcó.

El funcionario subrayó que “indudablemente son sanciones importantes, pero buscan que los usuarios tomen mayor control para evitar lo que hablábamos: 125 víctimas fatales en lo que va del año, donde el exceso de velocidad es el denominador común”.

Impugnación y normativa vigente

En cuanto a la posibilidad de impugnar multas, Passarello aclaró que la señalización vial respalda la normativa nacional de tránsito, especialmente en zonas urbanizadas.

“Cuando cruzamos centros poblados, en algunos casos la velocidad permitida es de 60 kilómetros por hora y en otros de 80. En rutas, la máxima es de 110, salvo en autovías donde puede llegar a 120 o 130. La radarización lo que hace es apoyar esta normativa”, explicó.

Además, indicó que el Observatorio Vial prevé mecanismos digitales para realizar descargos: “La persona puede generar un usuario y hacer las presentaciones a través de esta plataforma, donde formaliza su descargo, incluso con acompañamiento de asesoramiento legal”.

Consultado sobre la cantidad de multas labradas en lo que va del año, el funcionario señaló que no contaba con el dato preciso, aunque reconoció que “aumentan año tras año, y más aún cuando empieza a haber mayor cantidad de radares en Entre Ríos”.

Radares fijos y homologados en rutas nacionales

Los siguientes dispositivos operan de manera permanente y se encuentran debidamente homologados:

* Chajarí

RN 14 – Km 333,2 y 328,2

Máxima: 120 km/h

* Concordia

RN 14 – Km 261 y 260,6

Máxima: 120 km/h

* Colón

RN 14 – Km 150,4

Máxima: 120 km/h

* Concepción del Uruguay

RN 14 – Km 126,6

Máxima: 100 km/h

* Concepción del Uruguay (zona urbana)

RN 14 – Km 117,5

Máxima: 80 km/h

* Ceibas

RN 14 – Km 1,05

Máxima: 120 km/h

* Puente Victoria – Rosario

RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9

Máxima: 80 km/h

Operativos móviles y radares provinciales

Además de los dispositivos fijos, la provincia intensifica controles móviles en zonas de ingreso a localidades y puntos con tránsito constante:

* Sauce Montrull

RN 18 – Km 18

Máxima: 80 km/h

* Estación Raíces

RN 18 – Km 126,5

Máxima: 60 km/h

* Jubileo

RN 18 – Km 88,2 y 188,5

Máxima: 60 km/h

* Oro Verde

RP 11 – Km 10,1

Máxima: 60 km/h

* Antelo y Febre

RP 26 – Km 12,7 y 27,1

Máxima: 60 km/h

* San Justo

RP 39 – Km 34,5

Máxima: 60 km/h

Controles ubicados en el sur entrerriano

* Aldea San Antonio

Ruta – Kilómetro: RP 20 – Km 30

Máxima permitida: 60 km/h (paso urbano)

* Acceso a Gualeguaychú

Ruta – Kilómetro: RP 16 – Km 71,8

Máxima Permitida: 80 km/h

* Autovía Artigas

Ruta – Kilómetro: RN 14 – Km 60,3

Máxima Permitida: 120 km/h (radar fijo)

