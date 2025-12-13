Entre Ríos se prepara para vivir la temporada de verano con sus tesoros turísticos que lo tienen casi todo

Playas, termas, carnavales e historia conforman la oferta de una provincia que se consolida como uno de los principales destinos del país.

Enclavada entre dos de los principales ríos de Argentina, con un territorio pródigo en paisajes y ciudades con una riqueza histórica, cultural y religiosa impar; Entre Ríos se presenta como un destino turístico de ensueño para quienes buscan naturaleza, relax, cultura e historia. Su oferta le permite liderar a la industria vinculada con la hospitalidad y la experiencia gracias a sus extensas playas de arena blanca hasta sus complejos termales de primer nivel, pasando por el carnaval más importante del país y los monumentos históricos nacionales.

Entre Ríos se posiciona entre los cuatro destinos turísticos más elegido de Argentina.

Para esta temporada se espera un intenso movimiento turístico, cuya primera consecuencia inmediata favorecerá la economía provincial y de cada localidad que tiene atractivos para el visitante, especialmente los ubicados en la Costa del Río Uruguay y del Paraná.

Está asumido que el turismo no solo genera un impacto económico que es vital para el desarrollo, sino que también genera un hecho social, cultural e incluso político.

En Argentina esta oportunidad de crecimiento colectivo se hizo más potente a mediados del siglo XX. Y en el caso de Entre Ríos, su masividad se percibe con mayor claridad en las últimas cuatro décadas; cuando –gestión tras gestión- comienza a ser considerada como una temática realmente relevante en la agenda de gobierno. En la actualidad nadie discute ni desvaloriza que se trata de una actividad socioeconómica que incluye la adecuación de la infraestructura urbana, el proponer mejores aprovechamientos paisajísticos o naturales y el de generar instancias culturales que –a su vez- permite continuar desarrollando la propia actividad turística.

En este esquema conceptual es oportuno recordar una antigua máxima: “Hay que vivir del turismo, no del turista”.

Temporada de verano 2025/2026

El gobernador Rogelio Frigerio presidió el jueves pasado en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026. Lo hizo desde el muelle histórico y la explanada de la playa municipal. Allí, afirmó que “tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa”.

En un marco de celebración junto a emprendedores, autoridades y vecinos, el gobernador destacó el trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado. Resaltó la implementación de las 10 microrregiones turísticas como una herramienta para potenciar la oferta provincial. “La creación de estas 10 microrregiones tiene que ver con dejar de competir para trabajar en conjunto, para traer más turistas y mejorar la oferta turística de nuestra provincia”, explicó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno con la promoción de la identidad entrerriana: “Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema”, concluyó.

Imagen de archivo del Balneario Banco Pelay en Concepción del Uruguay.

Las playas entrerrianas: kilómetros de arena y agua dulce

Las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná constituyen uno de los principales atractivos de la provincia. A lo largo de todo el corredor del río Uruguay, las ciudades entrerrianas ofrecen extensas playas con arenas blancas y limpias, aguas templadas y una abundante vegetación que las rodea.

* Colón: considerada la capital del turismo entrerriano, cuenta con cinco playas sobre el río Uruguay que juntas suman 14 kilómetros de arenales. Su Balneario Municipal es de los más visitados y ofrece aguas tranquilas ideales para familias, además de ser escenario de actividades como canotaje, kayak y vóley playero.

* San José: posee un extenso balneario de 1,5 kilómetros de playas de arenas blancas a la vera del río Uruguay. Durante la temporada 2024-2025, esta ciudad recibió más de 128.000 turistas que disfrutaron de sus playas y termas, con una ocupación promedio del 72,2% que llegó al 97% durante el fin de semana de carnaval.

* Concepción del Uruguay presenta el Banco Pelay, la playa fluvial más extensa del país. Este arenal -junto a las aguas del río- conforman un gran banco de arena blanca en un marco de absoluta tranquilidad.

* El balneario Ñandubaysal en Gualeguaychú es uno de los más clásicos de Entre Ríos. Sus playas de arena blanca reciben las aguas de los ríos Gualeguaychú y Uruguay, rodeadas de abundante vegetación y con una amplia oferta de servicios turísticos.

Sobre el río Paraná, la capital provincial ofrece el Balneario Thompson, un complejo de playas que regala vistas panorámicas del río y cuenta con sectores de recreación, asadores y canchas deportivas.

Victoria también dispone de tres playas: el balneario municipal, una playa privada y la playa del Club de Pescadores, complementando su oferta con un complejo termal cercano.

Termas: salud y relax en aguas minerales

Entre Ríos es pionera en termalismo en la Mesopotamia argentina. Desde que Federación inauguró el primer complejo termal de la región en enero de 1997, la provincia se ha convertido en referente nacional en este tipo de turismo.

Termas de Federación, ubicada a 431 km de Buenos Aires y 446 km de Paraná, es el parque termal por excelencia. Situado en pleno centro de la ciudad, cuenta con 13 piscinas de diferentes temperaturas (hasta 46 grados) y prestaciones. Este complejo recibió 119.344 turistas solo en enero de 2023, consolidándose como uno de los atractivos más visitados de la provincia.

Termas de Villa Elisa, a 32 km de Colón, posee un predio de 41 hectáreas con diez piscinas cuyas aguas saladas alcanzan temperaturas de hasta 41 grados. El complejo, inaugurado en 1999, es uno de los más completos del país y ofrece alojamiento interno (bungalows, camping y hoteles como el Vertientes y Quinto Elemento), gastronomía, spa, un lago artificial de 4 hectáreas y amplios espacios verdes. Las aguas termales de Villa Elisa son de origen marino y surgieron a 1.036 metros de profundidad.

Colón dispone de su complejo termal con cuatro piletas a temperaturas menores que las del norte provincial, mientras que Concordia cuenta con el complejo de El Espinillar, donde el agua fluye a 46 grados desde 1.170 metros de profundidad. Otros complejos termales se encuentran en Gualeguaychú, La Paz, María Grande, Victoria, Chajarí, Basavilbaso y Villaguay.

El Carnaval del País y otras fiestas populares

Gualeguaychú es sede del Carnaval del País, declarado recientemente Fiesta Nacional y considerado uno de los tres mejores carnavales del mundo. El espectáculo se desarrolla en el Corsódromo, con capacidad para 25.000 espectadores sentados, todos los sábados de enero y febrero, además del fin de semana largo de marzo.

Para la edición 2026, el Corsódromo “José Luis Gestro” abrirá el 3 de enero y se han programado 12 noches. Las fechas confirmadas incluyen todos los sábados de enero (3, 10, 17, 24 y 31) y febrero (7, 14, 21 y 28), además del fin de semana largo de carnaval (14, 15 y 16 de febrero). Las cuatro comparsas que desfilarán son Papelitos, Marí Marí, O´Bahía y Ará Yeví.

Como novedad se incorpora la “Noche Billboard”, fusionando el carnaval con música y entretenimiento. La edición está dedicada a Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki por su trayectoria carnavalera. Las entradas se venderán por AllAccess, y se espera superar las 180.000 personas que asisten cada temporada, con capacidad para más de 25.000 espectadores por noche.

Complementariamente, los Corsos Populares Matecito se vivirán el 16 de enero (desfile tradicional), el 23 de enero (desfile infantil y tradicional), el 30 de enero (desfile tradicional), el 6 de febrero (desfile tradicional) y el 13 de febrero (Entierro de carnaval).

Otras ciudades como Concordia, Gualeguay, Victoria y Concepción del Uruguay también celebran carnavales con gran concurrencia.

Por otro lado, Entre Ríos cuenta con más de 150 fiestas populares a lo largo del año. Entre las más destacadas se encuentran:

* Festival Nacional de Jineteada y Folklore (Diamante, enero).

* Fiesta Nacional de la Artesanía (Colón, febrero).

* Fiesta Provincial del Yatay (Ubajay, enero) - homenaje a la palmera conservada en El Palmar.

* Fiesta Nacional de la Playa de Río (Concepción del Uruguay).

* Fiesta Nacional de la Citricultura (Concordia, diciembre).

* Oktoberfest (Crespo, octubre).

El Parque Nacional El Palmar es uno de los mayores atractivos naturales del país.

Patrimonio histórico: el Palacio San José y más

El Palacio San José, Monumento Histórico Nacional, es el principal atractivo histórico de Entre Ríos. Ubicado a 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, fue la residencia del General Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de Argentina.

Construido entre 1848 y 1858 por el arquitecto italiano Pedro Fossati, este magnífico exponente de arquitectura italianizante del siglo XIX fue escenario de hechos trascendentales para la Nación Argentina, incluyendo la Organización Nacional y la firma de tratados internacionales. Aquí Urquiza formuló el “Pronunciamiento” contra Rosas el 1° de mayo de 1851, y aquí fue asesinado en abril de 1870.

El Palacio fue la primera edificación del país en contar con agua corriente (1856), servicio que Buenos Aires recién conoció en 1870. Actualmente funciona como Museo Nacional “Justo José de Urquiza”, abierto de martes a viernes de 8:30 a 18 y sábados, domingos y feriados de 9:30 a 18. El complejo incluye restaurante, paseos en carruaje por el Parque del Lago y tienda de recuerdos.

Concepción del Uruguay, conocida como “La Histórica”, posee siete Monumentos Históricos Nacionales: el Colegio Nacional Superior J. J. de Urquiza, la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, la Casa de Francisco Ramírez (Museo Delio Panizza), la Residencia de Urquiza (Edificio de Correos), la Casa del General Victorica, la Antigua Aduana Nacional y el Saladero Palacio Santa Cándida.

El Parque Nacional El Palmar, creado en 1966 y declarado sitio RAMSAR, protege 8.500 hectáreas de palmares de yatay, especie autóctona que vive entre 200 y 400 años y que la Legislatura la declaró como Monumento Natural. Ubicado a 49,5 kilómetros de Colón sobre la Ruta 14, ofrece nueve senderos peatonales, miradores naturales, las ruinas históricas de La Calera y abundante fauna (carpinchos, vizcachas, más de 250 especies de aves). Es uno de los parques nacionales más visitados del país.

Capacidad hotelera y gastronomía

La provincia cuenta con una amplia y variada oferta de alojamiento que se adapta a todos los presupuestos. Hoteles, hosterías, apart hoteles, cabañas, bungalows, campings y alojamiento rural, ofrecen una amplia gama de servicios para disfrutar en familia y con amigos.

En cuanto a gastronomía, la oferta entrerriana se destaca por sus pescados de río (dorado, surubí, boga, entre otros), el tradicional asado con todas sus técnicas de cocción, empanadas y productos regionales.

Distancias y accesibilidad

* Desde Paraná (capital provincial):

Gualeguaychú: 198 km.

Colón: 277 km.

Concepción del Uruguay: 261 km.

Federación: 446 km.

Concordia: 277 km.

Villa Elisa: 309 km.

* Desde Buenos Aires/CABA:

Gualeguaychú: 230 km.

Colón: 350 km.

Concepción del Uruguay: 320 km.

Federación: 520 km.

Concordia: 431 km.

* Principales accesos

Puente Zárate-Brazo Largo (desde Buenos Aires).

Túnel Subfluvial Hernandarias (desde Santa Fe).

Puente Rosario-Victoria.

Puente Internacional “General San Martín” (Gualeguaychú-Fray Bentos).

Puente Internacional “General Artigas” (Colón-Paysandú).

Puente Internacional Salto Grande (Concordia-Salto).

La provincia cuenta con el Aeropuerto General Justo José de Urquiza en Paraná y el Aeródromo Comodoro Pierrestegui en Concordia.

Además, los servicios regulares de ómnibus conectan todas las ciudades entrerrianas con Buenos Aires, Rosario, Córdoba y demás centros urbanos del país.

Una provincia para todo el año

Con su diversa oferta turística, Entre Ríos se presenta como un destino para todas las estaciones. El verano convoca a disfrutar de sus playas y naturaleza, de sus carnavales y una amplia y variada cartelera cultural; el otoño y la primavera son ideales para el turismo histórico y de naturaleza; y el invierno invita al relax en las termas.

“Entre ríos”, arroyos, islas, palmares, termas, historia y tradición, la provincia demuestra por qué es uno de los destinos preferidos de los argentinos: tiene casi todo para unas vacaciones cuya experiencia siempre obliga al regreso. Por eso, también se cuenta a favor con visitantes fieles que todos los años llegan para disfrutar en familia y entre amigos.

