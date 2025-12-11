El Taller de Teatro de Adultos de la Escuela del Bardo presenta su última función del año en Paraná

Este domingo 14 de diciembre, a las 21, el Taller de Teatro de Adultos de la Escuela del Bardo realizará la última función de su producción anual en el espacio Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Courreges y Bavio, en la ciudad de Paraná. El grupo presentará "Que Lorca Federico", una obra de teatro de 25 minutos que propone una aproximación particular al universo del dramaturgo español Federico García Lorca. La puesta combina el trabajo actoral del elenco con una estructura dramatúrgica creada mediante el uso de inteligencia artificial, una herramienta que el equipo decidió incorporar como parte del proceso creativo.

La propuesta surge como resultado del trabajo realizado durante todo el año por un grupo de actores y actrices que, desde la autogestión y la formación en la Escuela del Bardo, desarrollaron una exploración escénica guiada por la figura de Lorca. Según explicaron, la idea de trabajar con la obra y la vida del autor se vincula con su valentía para expresar deseos y libertades en un tiempo histórico marcado por restricciones. Esa perspectiva funcionó como punto de partida para la construcción de una pieza que incorpora elementos del universo lorquiano con una herramienta tecnológica que sirvió como ordenadora del material.

El espectáculo contará con las actuaciones de Maximiliano Pañoni, Analia Satler y Jonathan Medrano, quienes llevan a escena la síntesis resultante de esta experiencia grupal. La dirección está a cargo de Andrés Main y Sebastián Boscarol, responsables del acompañamiento artístico y del diseño general de la puesta. La función se desarrollará en formato café concert, que permitirá al público disfrutar de comidas y tragos mientras se desarrolla la obra.

La presentación se realiza con entrada anticipada a un valor de $8.000, el mismo valor se mantiene para estudiantes y jubilados. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 342 6316752 (Sebastián).