Echagüe y Rowing perdieron sus partidos del sábado, pero tienen revancha

Este sábado, la acción correspondiente a la Liga Nacional de Vóley masculino se dio cita en Paraná. En dos escenarios diferentes de la ciudad se dieron las presentaciones del Atlético Echagüe Club y del Paraná Rowing Club.

Derrota de Echagüe

En el caso del Negro fue caída ante el Club Social y Deportivo La Calera de Córdoba por 3-0. Los parciales del triunfo cordobés fueron 25/22, 25/17 y 25/17 en el duelo que jugaron en el estadio Luis Butta, con el arbitraje de Gabriel Casari y Pablo Gómez.

Con el resultado final, el Negro continúa en el último lugar de la Zona A con cinco puntos, mientras que La Calera se subió a la cima del campeonato con 23 unidades. Ambos tendrán acción nuevamente este domingo, a partir de las 19: Rowing será el rival de La Calera; Lafinur el del Atlético Echagüe Club.

Para este partido, Juan Corona eligió como inicialistas a Ignacio De Veccio, Denis Pérez, Juan Hollman, Franco Bournot Nasca, Elián Carricaburu y Héctor Ganduglia. Los líberos fueron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan.

El plantel se completa con Pedro Sciarra, Thiago Pérez, Henry Sinner, Augusto Moscovich, Salvador Mansilla y Enrique Gallinger.

Derrota de Rowing

El Remero también sufrió una derrota, aunque en su caso batalló más el encuentro y acabó llevándose un punto ante Lafinur tras la caída por 3-2. Los parciales favorables a los sanluiseños fueron de 25/23, 17/25, 25/22, 20/25 y 18/16. El partido se llevó a cabo en el Parque Escolar Enrique Berduc y contó con el arbitraje de Renzo Leiva y Daniel Vildoza.

El marcador final dejó al Remero con 18 puntos en la cuarta posición de la tabla en la Zona A; mientras que Lafinur permanece en el penúltimo puesto con apenas 11 unidades, aunque con varios partidos por delante para seguir subiendo. Ambos volverán a jugar este domingo en Paraná: Rowing enfrentará a La Calera y Lafinur será rival de Echagüe. Los dos encuentros comenzarán a las 19.

En este juego, Jesús Nadalín eligió como titulares a Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

El plantel del Remero se completa con Federico Borghello, José Gaioli, Mariano Rivero, Gianni Gasparín, Santiago Castillón y Santiago Aranda.