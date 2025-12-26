Fútbol: el concordiense Senesi, en carpeta de dos gigantes europeos

El entrerriano Marcos Senesi aparece en el radar de la Juventus de Italia y el Barcelona de España.

El presente futbolístico del entrerriano Marcos Senesi en Bournemouth no pasó desapercibido y está en la mira de grandes equipos europeos que esperan contar con él de cara al próximo año: Juventus (Italia) y Barcelona (España) tendrían en carpeta al zaguero central surgido en San Lorenzo y con pasado en el Feyenoord de Países Bajos.

Si bien el futbolista de 28 años es un pilar importante en el esquema del elenco inglés, su contrato finaliza en junio del 2026 y su alto rendimiento en la pasada temporada podría generar que su futuro esté lejos de la Premier League.

Además, con el Mundial 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, incorporarse a un equipo con mayor exposición internacional podría suponer un aumento en las consideraciones de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Según informó el periodista italiano especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, por ahora el interés de la Vecchia Signora como el del elenco catalán, no pasarían de un sondeo, pero con posibilidad de que presenten una oferta en los próximos días.

Por su parte, Atlético de Madrid es otro de los equipos que pretenden hacerse con los servicios del ex futbolista del Ciclón.