Confirmaron el fixture de la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley

A través de una publicación en las redes sociales, desde la Federación de Vóleibol de Argentina (FeVA) confirmaron cómo será el fixture de la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley masculino 2026.

La jornada inaugural será el 9 de enero del próximo año y tendrá acción tanto para la Zona A como para la Zona B. Debe recordarse que el torneo contará con ida y vuelta en cada zona y luego llegará la disputa de los playoffs y la permanencia.

En la Zona A estarán los paranaenses Echagüe y Rowing, que serán locales en esta primera etapa del torneo. Lo mismo ocurrirá con La Calera y Lafinur, que forman parte del mismo grupo.

El Negro debutará el 10 de enero recibiendo a UVT; mientras que el Paraná Rowing Club será anfitrión de Obras ese mismo día, en el que también tendrá su estreno. En su segunda presentación, al día siguiente, Echagüe enfrentará a Obras y Rowing chocará con UVT.

Fixture | Fecha 1 | Liga Nacional de Vóley

-Zona A:

Viernes 9/1:

Lafinur - Libertad.

La Calera - Villa Dora.



Sábado 10/1:

Echagüe - UVT.

Rowing - Obras.



Domingo 11/1:

Lafinur - Villa Dora.

La Calera - Libertad.

Echagüe - Obras.

Rowing - UVT.



-Zona B:

Sábado 10/1:

Ferro - Citta.

Estudiantes (LP) - Gimnasia (SF).

Sonder - Ateneo.

Normal 3 - Infernales.



Domingo 11/1:

Ferro - Gimnasia (SF).

Estudiantes (LP) - Citta.

Sonder - Infernales.

Normal 3 - Ateneo.