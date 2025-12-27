Definieron el fixture para el Torneo Regional del Litoral

El clásico entre Rowing y Estudiantes estará en el primer capítulo del TRL 2026.

Este viernes trascendió la noticia sobre la definición del fixture para la próxima edición del Torneo Regional del Litoral (TRL). El certamen presentará cambios, ya que ahora estará compuesto por dos categorías: el Top 10 (un equipo más que en 2025) y la Segunda División (contará con 12 elencos).

Según trascendió, el campeonato comenzará el 21 de marzo, con el cierre de la fase clasificatoria previsto para el 24 de octubre, luego de la disputa de 18 fechas. La Segunda División, por su parte, disputará 11 fechas y finalizará el 22 de agosto.

En el Top 10 habrá un formato de semifinales y final, con descenso directo. La Segunda División se dividirá en dos grupos durante la segunda parte de la temporada y ambos lados tendrán semifinal y final. En la parte superior se pondrá en disputa el ascenso hacia la máxima categoría.

El fixture para los paranaenses en el Top 10 comenzará nada más ni nada menos que con el clásico: el Paraná Rowing Club será anfitrión de Estudiantes en el estreno. En segunda división, por otra parte, Tilcara -que quedó en la puerta del ascenso- jugará ante Regatas & Belgrano de San Nicolás en su estreno.

Debe tenerse en cuenta que con la eliminación de la Tercera División, el Club Universitario de Concepción del Uruguay quedó fuera del esquema de categorías del TRL. La institución uruguayense quedó en la última posición durante 2025.

Fixture

Así se jugará la primera fecha del campeonato:

-Fecha 1 | 21/03/26:

Top 10

Rowing - Estudiantes.

Santa Fe RC - Universitario (R).

Old Resian - Gimnasia (R).

CRAI - Duendes RC.

Jockey (VT) - Jockey (R).



Segunda

Tilcara - Regatas & Belgrano (SN).

CRaR - Logaritmo.

Provincial - Gimnasia (P).

Universitario (SF) - Los Pampas (R).

Los Caranchos - La Salle.

Alma Juniors - Cha Roga Club.