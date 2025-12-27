El uruguayense Segovia, involucrado en una negociación entre Central y River

Santiago Segovia tiene 18 años y repartió su 2025 en Reserva y Primera de Central.

Rosario Central manifestó recientemente su interés por contratar a Jeremías Ledesma, actual arquero de River Plate. En ese marco, el Millonario puso sobre la mesa el nombre de Santiago Segovia, joven futbolista uruguayense que hizo su aparición en la Primera División recientemente.

Esto se debe a que el Millonario rechazó recientemente el primer ofrecimiento del equipo rosarino y optó por presentar una contraoferta. En dicha contraoferta es que incluyó el nombre del joven uruguayense nacido el 26 de marzo de 2007, de escasa participación durante el último torneo.

En la contraoferta, el equipo de Núñez pretende quedarse con parte del pase del enganche de 18 años o, al menos contar con una cesión con opción de compra a futuro.

Aunque las cifras no trascendieron, en River buscan una especie de trueque con Rosario Central, ya que la intención es sumar al enganche que acumula más de 10 partidos en la primera del conjunto rosarino. Pese a su escasa participación durante el último torneo, la realidad es que se trata de uno de los principales proyectos en Rosario Central.

La negociación pasó ahora a manos del Canalla, que deberá responder si acepta vender un porcentaje del pase del juvenil, una cesión con opción o decide rechazar esa oferta. A partir de esa decisión se sabrá cómo continuará la situación de la negociación por Ledesma.

Sobre Segovia

El enganche de 18 años jugó 14 partidos en total a lo largo de 2025 entre la Reserva y la Primera División. En ese lapso aportó dos goles y una asistencia, pero se perdió varios encuentros como consecuencia de una lesión muscular.

Aunque no contó con mucha continuidad, es uno de los principales jugadores a desarrollar por el elenco rosarino, que tiene en sus manos la posibilidad de apostar a su futuro.