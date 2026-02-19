Recopa Sudamericana: Lanús tendrá una parada brava ante Flamengo

En el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá a Flamengo por el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026. Los últimos clubes que ganaron la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, se verán las caras y el Granate buscará sacar un buen resultado en el primer partido de la serie antes de definir al campeón en Río de Janeiro. El partido se jugará a partir de las 21.30.

Lanús buscará reponerse rápidamente del primer traspié que tuvo en el año, luego de la caída ante Independiente. El Granate, que acumulaba cinco partidos invicto, pero fue superado en Avellaneda y necesita obtener un buen resultado ante su gente en el primer duelo de la serie.

Rodrigo Castillo, quien padece un "¡edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo, entrenó a la par de sus compañeros, pero es casi imposible que juegue. Por otro lado, Marcelino Moreno se recuperó de su lesión y estará a disposición del DT.

Los dirigidos técnicamente por Mauricio Pellegrino saben que necesitan obtener una ventaja importante en la ida para ir con cierto respaldo a la vuelta del próximo jueves.

El poderoso rival

Flamengo viene de derrotar 2-1 a Botafogo por los cuartos de final del torneo Carioca, con un gol de Lucas Paquetá, quien firmó en enero y se convirtió en la transferencia más cara en la historia del fútbol de Brasil.

Por otro lado, en el Brasileirao acumula apenas cuatro puntos en tres fechas. El conjunto dirigido por Filipe Luis buscará obtener un buen resultado en La Fortaleza para definir la serie en el mítico Maracaná el jueves próximo.

El Mengao es el vigente campeón de la Copa Libertadores, luego de vencer 1-0 a Palmeiras en la final de Lima.

FORMACIONES

LANÚS

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

FLAMENGO

Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). VAR: Carlos Orbe (Ecuador). Cancha: Lanús. Hora: 21.30 (ESPN).