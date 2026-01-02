Una promesa entrerriana del atletismo busca apoyo y sponsors para ser mundialista

El campeón juvenil nacido en La Criolla, Departamento Concordia, sueña con el Mundial U20 de Oregón.

El deportista entrerriano Lucas Miño, recientemente elegido Mejor Atleta Argentino U18 en 2025, tiene como objetivo clasificar al Campeonato Mundial U20 de Atletismo en Oregón, Estados Unidos. Pero para alcanzarlo necesita recursos económicos para poder participar de competencias clasificatorias y eventualmente, viajar a Norteamérica.

Por esta razón, el lanzador de disco oriundo de La Criolla (Departamento Concordia) publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje solicitando difusión y publicando el alias de una cuenta para recibir colaboración económica.

“Nuestra meta es grande, pero estamos a solo 2 metros de lograr la marca mínima, un desafío que buscamos concretar en las competencias con límite en julio de 2026”, contó Miño. “A mis 17 años, competiré en la categoría Sub-20, dando lo mejor de mí en cada lanzamiento. Para alcanzar esta meta, necesitamos cubrir los gastos de traslado (transporte público/vuelos) a las competencias clasificatorias y, eventualmente, a Estados Unidos”, agregó.

“¿Contamos con tu apoyo para esta nueva aventura? Tu colaboración nos acerca a Oregón. Cada aporte, cada mensaje de aliento, es un paso más en la pista”, completó el atleta que también busca sponsors.

Cabe destacar que Miño fue elegido como el Mejor Atleta Argentino U18 de 2025 con el 41,3 % de los votos, tras la votación del público a través de las redes sociales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y recibirá su premio en el transcurso de este año que comienza.

A lo largo de 2025, Lucas Miño logró la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano U20; fue 4º en el Campeonato Iberoamericano U18 y campeón argentino U18 en su especialidad, lanzamiento de disco.