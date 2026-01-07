La historia de la ex Fábrica de Fósforos, protagonista de nuevas visitas guiadas

El arquitecto y docente Fernando Ponce encabezará una serie de visitas guiadas a la ex Fábrica de Fósforos de Paraná, hoy conocida como Shopping Paso del Paraná, con el objetivo de difundir la historia arquitectónica, social y urbana de la ciudad en el marco del camino hacia el Bicentenario de su nombramiento como ciudad, que se cumplirá el 26 de agosto de 2026. La actividad comenzará el jueves 8 de enero a las 19:30 y se repetirá cada quince días durante enero, febrero, marzo y abril.

Ponce es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. En diálogo con Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7), explicó que estas propuestas son la consecuencia de más de 30 años dedicados al ejercicio profesional, a la docencia, la investigación y la divulgación cultural. "Desde que salí de la facultad, hace más de 25 años, me dedico no solamente a hacer paseos por Paraná, sino fundamentalmente a la docencia y a la investigación. Y este tipo de actividades son el fruto de tantos años difundiendo y haciendo conocer Paraná, su historia, su arte, su arquitectura, su río y su paisaje, sus personajes y sus anécdotas", señaló. Recién jubilado tras 34 años de actividad docente, Ponce continúa impulsando iniciativas que buscan acercar las historias a las personas.

El recorrido por la ex Fábrica de Fósforos no es una propuesta nueva en su trayectoria, pero sí adquiere un significado especial ahora. Según detalló, esta será al menos la quinta vez que desarrolla estas visitas, aunque ahora se enmarcan en un período particular para Paraná. "El 2026 es un año muy importante porque la ciudad cumple 200 años de haber sido nombrada ciudad de Paraná, el 26 de agosto. No es lo mismo que el 25 de junio, son dos acontecimientos distintos, y este aniversario hay que festejarlo con todo. La mejor manera de hacerlo es dar a conocer lo que es Paraná desde lo arquitectónico, lo histórico, lo cultural, lo social, lo urbano y lo paisajístico", afirmó.

Durante las visitas, Ponce reconstruirá la historia de la fábrica, fundada en 1889 por empresarios italianos y convertida luego, en la década de 1930, en la Compañía Sudamericana de Fósforos bajo administración sueca. Según adelantó, el edificio formaba parte de un "triángulo perfecto" entre el puerto, por donde ingresaba la materia prima; la fábrica, donde se realizaba la producción; y la plaza, espacio de comercio y circulación. "La fábrica de fósforos fue un verdadero imperio industrial. Llegó a tener alrededor de 750 trabajadores, de los cuales el 90% eran mujeres", explicó, y detalló que las tareas eran mayormente artesanales, con jornadas extensas y condiciones laborales que hoy resultan difíciles de imaginar.

El relato también abordará la dimensión social y laboral del establecimiento, conocido popularmente como "la fábrica de las fósforeras". El arquitecto recordó que las mujeres realizaban principalmente el armado y empaquetado de los fósforos, en jornadas de pie y sin pausas formales, hasta que conquistas como la llamada "Ley de la silla", sancionada recién en 1972, establecieron descansos mínimos. También mencionó la segregación por género en los espacios de comida y las desigualdades salariales que formaban parte de la lógica productiva de la época.

Para el arquitecto, conocer este pasado resulta fundamental para pensar el presente y el futuro de la ciudad. "Estamos acostumbrados a contar siempre la misma historia de Paraná: la plaza, la catedral, la Casa de Gobierno. Pero nos olvidamos del aspecto industrial. Paraná tuvo un imperio industrial, la fábrica de fósforos, la cervecería Quilmes, la fábrica de hielo. Eso también somos", sostuvo.

Además de las visitas a la ex Fábrica de Fósforos, Ponce adelantó que durante el verano realizará otros recorridos temáticos, como el paseo denominado "La Plaza, la Catedral, el Monumento y el Club Social", previsto para el 21 de enero y el 25 de febrero. Este circuito propone un abordaje del corazón de Paraná, incluyendo el Club Social, edificio de 1908 que funcionó como espacio de encuentro de la élite política, económica y social de la ciudad y que hoy busca reinsertarse como ámbito cultural abierto al público.

Para concluir y resumiendo el propósito de la actividad, Fernando Ponce afirmó que "el único objetivo es que la gente conozca la ciudad que tiene, su historia, su arquitectura y su arte. Hacer conocer lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos capaces de ser".

Las personas interesadas en participar de las visitas guiadas deberán inscribirse previamente enviando un mensaje al 343 4041948.