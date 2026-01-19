Básquet: Estudiantes de Paraná retuvo la Copa Challenger Masculina

Estudiantes de Paraná retuvo la Copa Challenger Masculina que otorga la Federación de Básquet de Entre Ríos.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná se consagró nuevamente ganador de la Copa Challenger de la rama masculina de la Federación de Básquet de Entre Ríos (Fber), tras ubicarse en lo más alto en el posicionamiento de los resultados de las Ligas Provinciales de las categorías formativas U13, U15, U17 y U21 en la temporada 2025.

El Albinegro obtuvo el primer lugar con un total de 151 puntos, superando a Recreativo de Paraná, con 140 puntos, Regatas Uruguay, que sumó 137, y Central Entrerriano de Gualeguaychú, con 120.

El CAE alcanzó su puntuación después de obtener el título provincial en la categoría U13, el subcampeonato en U17, el tercer puesto en U15, mientras que terminó quinto en U21. De esta manera, la institución paranaense logró la coronación federativa como en 2021 y 2025.

Para determinar los puntos obtenidos en cada categoría, se toma en cuenta la ubicación final en la tabla general de cada categoría en las que participó en la Liga Provincial, con la puntuación máxima para el campeón (dependiente de la cantidad de clubes participantes) y descendiendo en forma progresiva para los siguientes posicionados.

Cabe recordar que anteriormente este galardón, instaurado por la Fber en 2018, había quedado en manos de Ciclista de Paraná en su primera edición, Estudiantes Concordia al año siguiente (2019), debido a la pandemia de Covid-19 no hubo competencia federativa en el 2020, luego quedó en manos de manera conjunta de CAE y Colegio San José de la Capital del Citrus (2021), posteriormente fue para Recreativo de Paraná (2022), Central Entrerriano de Gualeguaychú (2023) y el propio CAE (2024).