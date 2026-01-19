Fútbol: Lisandro Alzugaray jugará en el fútbol peruano

El entrerriano Lisandro Alzugaray se convirtió en la cara nueva de Universitario de Perú.

Universitario de Perú confirmó el fichaje del entrerriano Lisandro Alzugaray, de 35 años, que deja la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La incorporación se cerró luego de resolver los detalles de su salida del fútbol ecuatoriano, donde el atacante jugó las últimas tres temporadas.

El vialense firmó contrato por dos años con la U, con opción a una extensión si se cumplen los objetivos deportivos trazados por la institución.

La apuesta de Universitario tiene un sustento claro en los números. En la temporada 2025, el argentino disputó 49 partidos oficiales con LDU Quito entre Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Ecuador y Supercopa: anotó 14 goles y entregó cinco asistencias.

Será la primera experiencia de Alzugaray en el fútbol peruano. A sus 35 años, el atacante eligió a Universitario como su próximo destino tras una carrera extensa en distintos países del continente y fuera de él.

En el recuerdo reciente de los hinchas Cremas, el nombre del argentino remite también a la Copa Libertadores 2024, cuando LDU Quito enfrentó a Universitario en fase de grupos. En aquel duelo decisivo, Alzugaray marcó uno de los goles del 2-0 que dejó fuera a los Merengues.