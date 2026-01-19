La Playa Olímpica vibró con el seven y el hockey en la Isla del Puerto,

Concepción del Uruguay fue sede de una nueva edición de la “Playa Olímpica” en la Isla del Puerto y contó con la participación especial del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, el tesorero de la entidad, Carlos Ferrea, y la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del COA, Mabel Roca, acompañados por el intendente José Lauritto, concejales y autoridades municipales.

Las actividades del “finde”

La acción tuvo como principal atractivo el Seven de la Playa, ya que el rugby en la arena volvió a reunir a los mejores equipos de la provincia, Buenos Aires, Santa Fe y un combinado uruguayo. En dos canchas, desafiaron el calor con una incesante competencia que se extendía hasta horas de la noche.

También hubo Beach Hockey, con varios equipos locales, y también de Villa Elisa y Gualeguaychú que hacen crecer más esta modalidad de hockey en la arena.

En el agua también hubo acción, ya que se realizaron competencias de canotaje short race K1 y K2 mixto con la presencia de integrantes de la selección argentina de canotaje. Con acarreos y pasadas por la playa, los palistas recibieron aliento y acompañamiento constante bajo el sol.

También se pudo disfrutar de una exhibición de Wushu Kung Fu y los deportes náuticos con Kitesurf y Windsurf.

Más recreativo, pero no menos convocante fue la definición del Torneo de Tejo que también tuvo su espacio en las arenas de Isla del Puerto, ya por entonces repletas en todo el sector central.

Reunión con dirigentes

Previo a la actividad en la Isla, las autoridades del Comité Olímpico compartieron un encuentro con dirigentes deportivos y autoridades de La Histórica, el departamento y localidades vecinas, donde dialogaron sobre el momento actual del deporte.

Del encuentro participaron además los intendentes de Villa Mantero, Colonia Elía, Pronunciamiento, Santa Anita y Herrera, junto a representantes de los municipios de Colón, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú y Concordia. También dijeron presente autoridades de federaciones y asociaciones deportivas de toda la provincia, así como presidentes de numerosos clubes de la ciudad y del departamento: Rocamora, Regatas, Gimnasia, Parque Sur, Zaninetti, Rivadavia, Atlético Uruguay, Engranaje, Bajada Grande, La China, además de entidades del interior departamental.

La actividad contó con la participación de integrantes de la selección argentina de Canotaje, encabezadas por la deportista uruguayense Magdalena Garro, junto a su entrenadora Micaela Maslein y las palistas Brenda Rojas, Lucía Dalto y Candelaria Sequeira, aportando un fuerte componente simbólico y deportivo a la jornada.