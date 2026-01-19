Preocupación en Rosario Central por la salud de Juan Cruz Komar, quien deberá ser operado del corazón.

El defensor central de Rosario Central Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca y generó preocupación no solo en el Canalla sino en todo el fútbol argentino.

En la tarde de este lunes, el club rosarino informó del proceso médico al que deberá someterse el marcador central de 29 años y comunicó que la operación se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

En 2024, Komar, quien debutó con la camiseta de Boca en 2014, también fue operado del corazón, luego de una arritmia detectada en la revisión médica cuando estaba próximo a convertirse en refuerzo de Huracán.

Tras la afección cardíaca, el futbolista rosarino no vio acción en todo el segundo semestre de 2024 y regresó a las canchas a comienzos del 2025 de la mano de Ariel Holan, donde disputó la gran mayoría de encuentros y se afianzó como titular en el esquema del ex director técnico de Independiente.

Sin embargo, el nuevo problema encontrado en el corazón generó que el jugador deba volver a pasar por quirófano y poner en pausa su carrera profesional para recuperarse.

El parte médico