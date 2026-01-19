Vóleibol: fue un fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

Rowing perdió los dos partidos que jugó de visitante en un nuevo fin de semana de la Liga Nacional de Vóleibol.

El Paraná Rowing y el Atlético Echagüe Club cerraron un fin de semana negativo en la naciente Liga Nacional Masculina de Vóleibol, el segundo peldaño de la especialidad en la Argentina. El Remero y el AEC sufrieron sendas derrotas en la jornada en la que disputó sus primeros encuentros en condición de visitante.

El PRC perdió ante La Calera de Córdoba, en calidad de visitante. Los de la costanera baja se adelantaron en el marcador al imponerse en el primer set por 25-17. El dueño de casa se recuperó y edificó el triunfo por 3 a 1 al obtener los siguientes parciales por 25-21, 25-21 y 25-16. De esta manera, Rowing regresará a la capital entrerriana con dos caídas en serie y sin poder rescatar unidades.

Echagüe, por su parte, tropezó en su visita a Lafinur de San Luis al caer por 3 a 1. Los parciales del juego disputado en la provincia puntana fueron 16-25, 25-17, 25-19 y 25-22.

Ahora los únicos representantes entrerrianos en la competición volverán a jugar en la capital provincial. En este marco, Rowing recibirá el sábado a partir de las 21 a Villa Dora de Santa Fe. El domingo, en tanto, enfrentará en Parque Enrique Berduc a Libertad de San Jerónimo.

Echagüe, por su parte, enfrentará el sábado en el estadio Luis Butta a Libertad. El domingo jugará ante Villa Dora.