Primera Nacional: Patronato, con nuevo día y horario para el estreno

Patronato, con nuevo día y horario para el estreno en la Primera Nacional ante San Martín de Tucumán.

Después del corrimiento que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el comienzo de la Primera Nacional, finalmente se confirmó el día y el horario del estreno de Patronato en la temporada 2026.

El Santo comenzará su andar en el campeonato el domingo 15 de febrero, a las 19, cuando en La Ciudadela visite a San Martín de Tucumán, por la primera fecha de la Zona B de la PB.

Es de recordar que en primera instancia el partido había sido fixturado para el sábado 7 de febrero, a partir de las 20, pero la postergación modificó los planes. Es que la intención de la entidad tucumana era disputar el partido el sábado 14, pero para ese día está fixturado el encuentro entre Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, de Primera División.

La programación

ZONA B

Viernes

(13 de febrero)

A las 21, Atlético Rafaela-Almagro

A las 22, Gimnasia y Tiro de Salta-Colegiales

Sábado

(14 de febrero)

A las 18, Agropecuario de Carlos Casares-Deportivo Maipú de Mendoza

A las 19, Tristán Suárez-Temperley

Domingo

(15 de febrero)

A las 17, Chacarita-San Martín de San Juan

A las 17, Atlanta-Quilmes

A las 17, Güemes de Santiago del Estero-Nueva Chicago

A las 19, San Martín de Tucumán-Patronato

Lunes

(16 de febrero)

A las 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Midland