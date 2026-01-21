El entrerriano Zampedri rompió un nuevo récord en el fútbol chileno

Con su doblete a Huachipato en las semifinales, en la victoria por 4 a 2 en Viña del Mar, el chajariense Fernando Zampedri volvió a romper un récord en el fútbol trasandino: el entrerriano se convirtió en el máximo goleador histórico de la Supercopa de Chile.

El Toro llegó a los cuatro tantos en la competición y este domingo jugará la final 2026 con Universidad Católica, ante el ganador de Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Tras el partido, el artillero cruzado dejó un mensaje a sus rivales, no sólo de esta Supercopa, sino que de todo del fútbol chileno. “Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón”.

Y añadió: “Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso”.

Más adelante expresó: “Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso”.

Por último, sobre el duelo ante Huachipato, el máximo goleador histórico de la UC, con 141 goles, declaró que “fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces”.