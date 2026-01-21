Werner desistió de usar el 13 por ser de mala suerte: qué número utilizará en su Mustang

Para esta temporada de Turismo Carretera hay 66 pilotos habilitados a participar y la mayoría utilizará otro número con relación al que le correspondía por ranking. La ACTC dio a conocer el listado oficial para el 85º campeonato que se pondrá en marcha el 14 y 15 de febrero en El Calafate.

El parque automotor de la categoría más convocante en la Argentina sostiene su crecimiento constante producto del sistema de ascensos más abarcativo implementado en los últimos años (que desde ahora es más estricto).

La curva es ascendente: en 2022 el torneo empezó con 51 autos, en 2023 trepó a 57, en 2024 fueron 59, en 2025 iniciaron 61 y este 2026 se alcanzó la cifra de 66 máquinas.

Poca fidelidad al ranking

De la nómina total, solo 13 protagonistas eligieron la numeración que les corresponde según la posición en la que finalizaron el torneo 2025. Este es el registro más bajo del último lustro: en 2022 mantuvieron su número 19 pilotos; en 2023 fueron 29; en 2024 lo hicieron 28 y en 2025 bajó a 23.

En este marco, Mariano Werner, que finalizó 13° en el campeonato general, decidió desistir del mismo, considerado el número de la mala suerte, y pintar el 11 en los laterales de su Ford Mustang. El paranaense llevará el número más bajo desde la temporada 2018.

En cuanto a los otros pilotos entrerrianos inscriptos para la temporada 2026, el paranaense Agustín Martínez (Ford Mustang) lucirá el 16, mientras que el uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang) llevará el 63.

Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) dejó su característico 86 por el 1 tras consagrarse campeón la temporada pasada. El Titán vuelve a lucir el dígito de monarca por quinta vez.

Por su parte, Julián Santero (BMW M4) decidió no utilizar el 2 que le correspondía por el subcampeonato y volverá con su característico 68, tras lucir el 1 en 2025.