Rowing superó a Echagüe y sigue arriba en la Liga Nacional de Vóley

Rowing volvió a superar a Echagüe y ahora lidera la Zona A de la Liga Nacional.

Este domingo, el Paraná Rowing Club recibió al Atlético Echagüe Club en el marco de la Liga Nacional de Vóley masculino. El escenario fue el Parque Escolar Enrique Berduc en un encuentro que tuvo el arbitraje de Gabriel Casari y Renzo Leiva. Con este partido ambos pusieron en marcha la segunda rueda de encuentros de la Zona A.

El que celebró en esta oportunidad volvió a ser el Remero, aunque debió transpirar más que el miércoles. Dos de los tres sets se extendieron más allá de lo previsto para poder romper la paridad, pero finalmente decantaron para el lado del Albiceleste. El triunfo de Rowing fue por 27/25, 25/16 y 30/28.

Con el resultado final, Rowing se subió a la cima de su grupo con 17 puntos. Esto sucedió debido a que La Calera, que llegaba con un punto más, superó a Lafinur por la mínima expresión: fue 3-2 con parciales 25/22, 25/18, 23/25, 24/26 y 15/12. Echagüe, por su parte, sigue último con cinco unidades.

En este partido Jesús Nadalín formó al Remero con: Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos del equipo Albiceleste fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

De arranque, Juan Corona dispuso que en Echagüe jueguen: Franco Bournot Nasca, Denis Pérez, Salvador Mansilla, Héctor Ganduglia, Elián Carricaburu y Henry Sinner. Los líberos del Negro fueron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan.

El fixture para los elencos paranaenses continuará el próximo fin de semana. El sábado 7, desde las 21, Rowing visitará a Obras de San Juan y Echagüe tendrá su duelo de colistas ante Unión Vecinal Trinidad (penúltimo con seis unidades). Al día siguiente, ambos elencos paranaenses intercambiarán rivales y jugarán desde las 19.