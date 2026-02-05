Con un gol agónico del debutante Víctor Cuesta, Platense avanzó en la Copa Argentina

Platense derrotó a Argentino Monte Maíz, equipo del Federal A, por 1-0 en un partido correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros, y avanzó a la siguiente fase.

El defensor Víctor Cuesta, en su debut con el Calamar, le dio de cabeza la agónica victoria y la clasificación a la próxima ronda a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los comandados por Walter Zunino se metieron en los 16savos de final del certamen, instancia en la que deberán enfrentar al ganador del encuentro entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.

Platense dominó la pelota y las oportunidades, pero no logró romper la paridad ante un rival que se replegó en el fondo y buscó lastimar el área del Calamar de contragolpe, aunque no lo consiguió.

La ocasión más clara de la primera etapa ocurrió a los 26 minutos cuando Manuel Tucker recibió un pase de Agustín Lagos sobre el sector izquierdo y envió un centro raso para la llegada de Bautista Merlini, quien conectó con la pelota sin éxito.

Por otro lado, el complemento cambió su desarrollo y los de Vicente López dejaron de contar con la claridad necesaria para atacar el área defendida por Alexis Bonet. El cuadro cordobés se acomodó en el encuentro y no sufrió mayores sobresaltos durante gran parte del segundo tiempo.

Sin embargo, en una de las últimas acciones de la partida, Víctor Cuesta, ex Independiente, se elevó por todo lo alto para conectar de cabeza un centro desde un tiro libre sobre el sector izquierdo por parte de Juan Gauto y abrir el marcador, consigna NA.