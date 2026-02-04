Orrico ofreció $150 millones por las 4 muertes que provocó, pero fue rechazado por familiares de las víctimas

Imagen de archivo del siniestro vial que provocó Juan Ruiz Orrico. Del 18 al 27 de febrero se realizará el juicio oral y público en Concepción del Uruguay.

El abogado Félix Pérez, defensor de Juan Ruiz Orrico, el extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, que el 20 de junio de 2024 provocó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso en la ruta 39 al desviar de carril y embestirlos de frente, mientras manejaba alcoholizado, ofreció reparar ese daño con el pago de una suma de $150 millones.

Ninguna de las cuatro víctimas del luctuoso incidente vial -Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leandro Almada (33), y Axel Rossi (23)- aceptaron la oferta.

A través de una Carta Documento, el letrado ofreció resarcir a las víctimas de Orrico, quien este mes irá a juicio oral en el marco de la causa “Ruiz Orrico Juan Enrique s/Homicidio Culposo Agravado”, y ofreció “una propuesta de reparación integral del daño”.

“En tal sentido, mi representado Juan Enrique Ruiz Orrico ofrece el pago de una suma total y única de $150 millones en concepto de reparación del daño moral. Dicho monto se ofrece con el fin de contribuir a mitigar el dolor causado, reconociendo la trascendencia del suceso investigado”.

Orrico, esposo de la jueza María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, irá a juicio acusado de ser responsable de la muerte de cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso, cuyo vehículo embistió de frente con un auto oficial en la ruta 39 el 20 de junio de 2024 en el departamento Uruguay. Orrico invadió el carril contrario y se conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Los cuatro jóvenes murieron en el acto, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

El juicio se hará en Concepción del Uruguay entre el 18 al 27 de febrero de 2026, y las audiencias serán presididas por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, luego de que todos los magistrados que integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir. La razón: todo tuvieron relación con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, esposa de Orrico.

A principios de noviembre de 2025, y luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarase inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo, para apartar al querellante Mario Arcusin, se abrió paso el pedido para que se ponga fecha al juicio oral que encabezará el juez de juicio Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

La Sala Penal, integrada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, sostuvo que no se demostraba la existencia de un agravio constitucional que justificara la intervención en esa instancia. Y que los argumentos de la defensa “no son más que una reiteración de planteos ya expuestos y que han encontrado adecuada respuesta por parte de la Cámara de Casación”.

Los defensores de Ruiz Orrico -Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez acudieron a la Sala Penal contra la sentencia dictada el 11 de agosto último por la Cámara de Casación Penal que había resuelto rechazar el recurso de casación contra la resolución dictada por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa María Ríos cuando en abril último no había hecho lugar a ese pedido de apartamiento de la querella particular, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Las víctimas

Cuatro chicos encontraron destino fatal camino al trabajo una madrugada de feriado, el 20 de junio de 2024: el Chevrolet Corsa en el que viajaban rumbo al Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, fue embestido de frente por el VW Passat, un auto oficial de la Provincia, conducido por el entonces titular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico. Conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Embistió de frente al Corsa, que quedó destruido: Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leandro Almada (33), y Axel Rossi (23) murieron en el acto. Ruiz Orrico salió caminando de su auto, y ahora enfrentará un juicio por ese desenlace fatal. Los cuatro jóvenes eran oriundos de Basavilbaso.

El 21 de marzo último, el juez de Garantías de Concepción del Uruguay Gustavo Díaz remitió a juicio oral y público la causa por la muerte de cuatro jóvenes ocurrida el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay, que tiene como único imputado al extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico.