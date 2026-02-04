“Tenemos estructura para pelear el campeonato”, advirtió el crespense Joel Gassmann

En la antesala del comienzo de la temporada del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de Paraná, el piloto entrerriano Joel Gassmann indicó: “Tenemos estructura para pelear el campeonato”. Nuevamente, el oriundo de Crespo será parte de la Clase 3 y buscará comenzar con el pie derecha en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos.

“Es lindo arrancar cerca, para compartir la jornada con la familia, amigos y los patrocinadores”, reconoció Gassmann. “Para mí es un privilegio correr en Paraná. Me hace muy feliz, es la gloria tener la posibilidad de estar ahí con una categoría nacional y compartir el fin de semana de automovilismo con mi esposa y mi hijo Joaquín”, agregó.

En diálogo con FM Flash (107.1 Mhz),el representante de la Capital Nacional de la Avicultura indicó que en esta etapa disfruta de las carreras, a diferencia de sus comienzos como piloto. “Ahora disfruto, porque en su momento en las primeras carreras en la época del TC Pista me imponía yo la presión”, reconoció.

Gassmann formará parte del equipo de Jerónimo Teti con el Chevrolet Cruze que tendrá pintado el número 8: “Comenzamos el año como lo terminamos, con el asesoramiento de Sebastián Prósperi en el auto; con los motores de Federico Domínguez que se hizo cargo en las últimas tres carreras del 2025. Así que tenemos un equipo conocido, en una estructura de la cual estoy muy feliz de formar parte”.

Joel tendrá su primer contacto con el auto en pista este jueves 5 de febrero. “Ahí veremos cómo le cae al motor la nueva reglamentación del límite del cuentavueltas en 8.500, una disposición que será una incertidumbre para todos los pilotos de la categoría. Todo va en base a eso, así que vamos a tratar de trabajar para que nos duela lo menos posible”.

Sobre esta modificación reglamentaria, Gassmann explicó: “Está bien buscando la seguridad, aunque no creo que se puedan abaratar costos que era una de las cosas que se buscaban. Si entiendo que quizás la vida útil del motor sea más larga o haya menos roturas durante el año, que fue el principal objetivo. En eso creo que ayudará. De ahí en más a empezar a trabajar. En la técnica van a tener que estar muy atentos porque hay motores que por una cuestión de fisonomía o de armado les caerá mejor esta disposición. Entonces la categoría deberá estar al tanto de eso y encima, para tomar decisiones rápidas y que no se escape alguien en el campeonato”.

En este contexto de cambio reglamentario, Joel comentó: “Estoy en una marca a la cual le dolerá un poco más que a las demás. Porque tenemos un motor que necesita tirar vueltas para tener buena potencia. Así que estamos con mucha incertidumbre de cómo funcionará. A partir de eso, creo que la estructura está bien diseñada y armada para pelear un año más por el campeonato”.

Al hacer un balance de la temporada 2025, Gassmann contó: “Paramos mucho y cometimos errores. Esperemos poder solucionar eso para tener una mejor temporada y llegar al final del certamen con las posibilidades de pelear por el título”.

El piloto crespense ya es un referente y protagonista en la especialidad mecánica. Sumando podios y triunfos en las diferentes temporadas. Aunque no terminó conforme con lo conseguido en 2025. “De los últimos cuatro años, este fue el primero en que no llegamos con posibilidades de ser campeón a la última jornada. No fue el año que esperábamos, esa es la realidad. Después de cuatro años seguidos de ganar carreras, solo logramos un podio que fue el tercer puesto en Concordia. Por eso considero que tenemos mucho para trabajar sobre eso y mejorar si queremos pelear verdaderamente”, admitió.

Sobre la simbiosis piloto-auto y qué le dirá a su unidad mecánica, Joel sonrió y contó: “Todo depende de cómo arranque el fin de semana. No le voy a decir lo mismo si largo adelante, que si tengo que comenzar desde el puesto 30. Si salgo del fondo le voy a pedir perdón porque lo voy a abollar entero. Pero todo tiene que ver en cómo se va dando el fin de semana. Los inicios de temporada tienen eso, esa incertidumbre. Y más cuando hay un cambio de reglamento, hace de que no podamos decir mucho hasta estar ahí en la pista”.