El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendieron el paro de trenes

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de La Fraternidad y se suspenderá el paro de 24 horas previsto para este jueves. La medida permitirá que se abra un período de negociaciones de 15 días, prorrogables por otros 5, para intentar un acuerdo salarial que garantice el servicio ferroviario.

La decisión fue anunciada esta tarde por el Ministerio de Capital Humano, que afirmó que de esta forma “el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales, resguardando el derecho de los ciudadanos, sin desatender los derechos de los trabajadores ni los mecanismos de negociación colectiva”.

El líder de La Fraternidad, Omar Maturano, ya había ratificado el paro de 24 horas de ese jueves ante el fracaso de las negociaciones con la Secretaría de Transporte, aunque anticipó que acataría la conciliación obligatoria en caso de que fuera dictada por el Gobierno.

“Nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre. Lo único que varió fue el 1,3% para enero, 1,3% febrero, y el 1,2% para marzo”, deslizó, tras consignar que apenas se mejoraron 0,3%, 0,3% y 0,2% para ese trimestre. “Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los 9 meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026″, concluyó, en declaraciones con el periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.